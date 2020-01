Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni sul mondo di Uomini e donne, di cui proprio oggi sabato 4 gennaio c'è stata una registrazione dedicata al mondo del trono over. Come sempre, i colpi di scena non sono mancati, in particolar modo per la dama torinese Gemma Galgani che, dopo la fine della sua conoscenza con Juan Luis, ha già voltato pagina e lo ha fatto approfondendo la conoscenza con il cavaliere Marcello, tanto che tra i due ci sono stati già dei baci a stampo.

Uomini e donne, spoiler 4 gennaio: nuove sfilate al trono over

Nel dettaglio, gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne trono over di oggi, che arrivano dalle pagine de "Il Vicolo delle News", rivelano che la puntata è iniziata con una sfilata che ha visto protagoniste le dame del parterre.

Il tema di questa settimana è stato 'Bella da far paura'. La Galgani ha sfilato con un abito rosso, mentre Pamela con un vestito blu a sirena. Nel momento in cui ha sfilato Valentina è nata una polemica che ha portato la dama a piangere: coloro che l'hanno giudicato le hanno rinfacciato il fatto che non avesse delle belle gambe.

Successivamente è stato il turno dei cavalieri, anche loro scesi sulla passerella di Uomini e donne per una nuova sfilata. Il tema è stato 'L'uomo che non deve chiedere mai'.

Jean Pierre ha sfilato in smoking mentre Marcello ha optato per lo stile dandy. Ad avere la meglio al termine delle due sfilate sono stati Pamela e Massimiliano.

Successivamente, poi, è stato dato spazio alle nuove vicende che riguardano Gemma Galgani, la quale in studio è stata al centro di un battibecco con la dama Anna. In questo periodo, infatti, le due protagoniste di U&D si stanno contendendo il cuore di Marcello.

Gemma si consola con Marcello ma lui esce anche con Anna

Tuttavia, per Gemma è arrivata subito una notizia che l'ha lasciata un po' perplessa e al tempo stesso amareggiata. La Galgani, infatti, credeva che Marcello le avesse dato una sorta di 'esclusiva' nella frequentazione ma in realtà le cose sono andate diversamente, dato che il cavaliere ha conosciuto meglio anche la bella Anna.

E durante le esterne che ha fatto sia con Gemma che con Anna non sono mancati dei baci a stampo.

Le anticipazioni de "Il Vicolo delle News" rivelano che, nel momento in cui la dama torinese si è resa conto di aver capito le vere intenzioni di Marcello, si è messa quasi a piangere, amareggiata dal comportamento del cavaliere. Ecco allora che Tina ne ha approfittato per far rientrare in studio il medico che si trova nel dietro le quinte del programma perfar visitare la Galgani. Nei minuti finale della registrazione di oggi, poi, è stato fatto anche un sondaggio con il pubblico in studio su chi pensano che sarà la scelta finale di Giulio Raselli.