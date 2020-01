In realtà è spaventata dalla politica ed ammette di aver usato i social in maniera avventata. Rita Pavone, ex Gian Burrasca, 74 anni e una voce che smentisce l'anagrafe, risponde al polverone sollevato non appena si è diffusa la notizia che sarà tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus l'ha chiamata quando i giochi sembravano già fatti.

I social si sono scatenati contro di lei perché ritenuta icona della destra sovranista per via di passate affermazioni e prese di posizione pro Salvini.

Sul web, forse in maniera impropria, è stata messa in contrapposizione con la giornalista Rula Jebreal, prima invitata, poi censurata, alla fine 'riammessa': sarà sul palco dell'Ariston come conduttrice della prima serata. Dal canto suo, l'ex Pel di Carota si difende: "Mi hanno chiamata per cantare e non per rappresentare una parte politica nella quale non mi riconosco perché non mi riconosco in nessuna parte politica".

'Salvini mi difende? Lo ringrazio come ringraziai Togliatti'

Ha scoperto di far parte dei big in gara solo venerdì scorso quando Amadeus l'ha chiamata per dirle che si sarebbe dovuta presentare lunedì alla trasmissione I soliti ignoti nel corso della quale è stato dato l'annuncio ufficiale.

Amadeus, in qualità di direttore artistico e conduttore della kermesse canora, ha infatti allargato da 22 a 24 il numero dgli artisti in gara, inserendo anche lei e Tosca. La cantante manca dal palco dell'Ariston da 48 anni e ha detto d'essere felicissima. Ma all'annuncio della sua presenza, in tanti sui social hanno tacciato il Festival d'essere in quota 'sovranista'. Allo scatenarsi delle polemiche, Salvini l'ha difesa: 'La sinistra ha scoperto un nuovo nemico del popolo', ha detto il senatore del Carroccio.

Lei, intervistata dal Corriere della Sera, lo ringrazia, a suo dire così come ringraziò Palmiro Togliatti, storico leader del Partito Comunista italiano, "che parlava bene di me a tutti". Dice non aver mai avuto santi protettori in politica. Alla domanda se si senta 'sovranista', ha risposto di essere liberale, di preoccuparsi del suo Paese anche se vive in Svizzera.

"Se questo è essere sovranisti, per me è essere attaccati al proprio Paese". Sostene di non aderire a nessun partito, ma di guardare alle persone.

Il post incriminato su Greta Thunberg

Il 'mea culpa' non è bastato. Il post di Rita Pavone che più di tutti ha scatenato polemiche, è quello del marzo scorso. Un tweet diventato 'trend' sui social in cui la cantante di 'Datemi un martello' definì l'adolescente svedese Greta Thunberg, giovanissima attivista per l'ambiente e la salvezza del pianeta, un 'personaggio da film horror' scatenando feroci polemiche in rete. Scrisse che la 'bimba' con le treccine la metteva a disagio.

Dopo aver scoperto che Greta soffre della sindrome di Asperger, la Pavone si scusò, ma ormai la gogna mediatica era avviata: la cantante è rimasta indignata per gli insulti ricevuti e ha definito 'gente malata' chi l'ha attaccata.

"Ho ripetuto tante volte che fu una gaffe enorme, un errore del quale mi sono pentita, ma del quale ora non riesco a liberarmi. Continuano a dipingermi come una carogna, come quella che odia Greta, e come se davvero mi piacesse chi inquina l’aria e sporca il nostro Pianeta", ha ripetuto in un'intervista a Repubblica. Tra le sue affermazioni infelici, anche il consiglio rivolto ai Pearl Jam in concerto di “farsi i fatti loro” riguardo ai porti aperti e ai migranti.

"Non sono razzista, ma sui social sbaglio", ha anche detto. Dà la colpa al fatto che inizialmente li usava in modo spontaneo con commenti diretti, e per questo sarebbe caduta nelle trappole più stupide.

Perché, a differenza dei colleghi più astuti che non commentano nulla, non ha pensato alle conseguenze che "in Italia diventano marchi d'infamia". A questo punto, ha cambiato 'politica': posta gattini, cagnolini, nature e tramonti, non commenta più i post altrui e non risponde più a domande su clima e politica, "perché sono sempre tendenziose".

Vuole essere giudicata per la voce e la canzone in gara

Ritiene sbagliato dover difendersi da accuse che non merita. Vuole essere giudicata per le canzoni che ha cantato e canterà. Non vuole schierarsi nel timore d'essere "travisata, usata, deformata". Di Rula Jebreal dice di pensare "tutto il bene del mondo".

Ora l'importante è presentare 'Niente (Resilienza 74)', la canzone che ha scritto per lei Giorgio Merk, uno dei due figli avuti da Teddy Reno. Un brano che è come un vestito che le è stato cucito addosso, grintoso e vitale come la sua voce, e che ben rappresenta la sua capacità di resilienza: lei lo definisce il saper prendere schiaffi rimanendo sempre in piedi. Non partecipa per vincere, ma per far scoprire un'altra sé stessa.