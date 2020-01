Secondo le ultime anticipazioni del Grande Fratello Vip (il Reality Show di Mediaset condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini e dagli opinionisti televisivi Pupo e Wanda Nara), nella puntata che andrà in onda venerdì 31 gennaio in prima serata su Canale 5, Serena Enardu entrerà nuovamente nella casa più spiata d'Italia per un nuovo confronto con il suo ex Pago. Ad anticipare il tutto è stato il conduttore del reality show che nel corso della puntata di lunedì 27 gennaio ha parlato del nuovo confronto tra i due e di una possibile sorpresa per il cantante che potrebbe rimanere senza parole.

Pago dedica una canzone alla sua ex fidanzata

Alcuni mesi fa Pago e Serena si sono detti addio definitivamente durante il falò di confronto del reality show Temptation Island. Ora però a distanza di diversi mesi, i due sembrerebbero essersi riscoperti innamorati l'uno dell'altra e potrebbero ritornare insieme.

Inoltre, non c'è dubbio che la storia d'amore tra Pago e Serena sia uno degli argomenti preferiti di questa edizione del Grande Fratello. Infatti, non c'è stata diretta in cui non si è parlato anche minimamente della fine del rapporto tra i due sardi.

Questa relazione è così al centro della casa di Cinecittà, tanto che alla donna è stato anche concesso di entrare all'interno del reality show e restarci per una settimana. Però poi è stato il pubblico da casa a votare e impedire la permanenza di Serena all'interno della casa più spiata d'Italia.

Ma non è tutto perché nel corso della diretta di lunedì 27 gennaio, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Pago ha dedicato una canzone romantica alla sua ex.

Questa dedica del cantante sardo a Serena non ha ancora un titolo, ma è facile intuire leggendo le parole del testo che si tratta del forte sentimento che ancora unisce i due. Questi ultimi salvo ripensamenti dell'ultimo momento dovrebbe ritornare insieme alla fine del programma televisivo di Mediaset.

Riassunto Gf Vip del 27/01

Nel corso della diretta di lunedì 27 gennaio oltre a parlare del rapporto tra Pago e Serena ci sono stati anche tantissimi altri colpi di scena.

In particolare, il direttore del settimanale Chi ha accolto nuovamente in casa la showgirl Valeria Marini per chiarire alcune questioni prima con Antonella Elia e poi anche con Antonio Zequila. La Marini ha alloggiato nella casa soltanto per una notte, ma ai concorrenti è stato fatto credere che doveva essere una nuova concorrente della quarta edizione del Gf Vip.

Invece, la scrittrice Barbara Aliberti dopo essere andata in ospedale per alcuni controlli medici ha fatto ritorno all'interno della casa più spiata d'Italia. Quest'ultima è tornata con un altro atteggiamento, in quanto non ha confermato la sua intenzione di lasciare il programma per non nominare i coinquilini.

Infine sono finiti in nomination la showgirl di origini croate Rita Rusic, Andrea Montolivi e Patrick. Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprire ulteriori novità sulla storia d'amore tra Pago e Serena e per conoscere il prossimo concorrente che dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello.