Giovedì scorso, negli Stati Uniti d'America, è andata in onda l'attesissima premiere invernale di Grey's Anatomy 16. Dopo oltre due mesi di pausa, i telespettatori hanno dunque assistito alle nuove vicende di Meredith Grey e dell'intero team del Grey Sloan Memorial. Ormai orfani di Alex Karev, i più famosi chirurghi di Seattle hanno quindi affrontato le conseguenze del disastroso incidente trasmesso nel finale invernale. Dopo aver salvato la vita ai colleghi feriti, i protagonisti hanno quindi avuto la possibilità di dedicarsi alla propria vita personale.

Tra le tante storyline affrontate, quella che ha maggiormente attirato l'attenzione dei telespettatori ha coinvolto Amelia Shepherd.

La dottoressa, ancora indecisa sulla paternità del bambino che porta in grembo, ha preferito non comunicare al suo ex marito la possibilità di aspettare un figlio da lui. Scossa dall'inaspettata proposta di matrimonio di Owen a Teddy, Amelia ha dunque mantenuto il silenzio anche con il compagno Atticus Link.

Krista Vernoff su Tom Koracick e Teddy Altman: 'Non è certo finita'

A qualche ora dalla messa in onda del decimo episodio, il network ha rilasciato il promo ufficiale di Grey's Anatomy 16x11. Negli ultimi secondi del breve video, viene mostrata Amelia Shepherd durante una triste chiacchierata con Link. Il neurochirurgo, accantonate le reticenze, comunicherà quindi al suo compagno la possibilità che il bambino che porta in grembo non sia in realtà suo.

A far chiarezza sulla prossima trama che riguarderà Amelia Shepherd sono dunque arrivate le dichiarazioni di Krista Vernoff. La showrunner di Grey's Anatomy, pur non rivelando cosa accadrà nello specifico, ha avanzato l'ipotesi che Tom Koracik possa nuovamente inserirsi nella lovestory tra Owen e Teddy dopo che Amelia avrà rivelato al Maggiore Hunt i suoi dubbi sulla Gravidanza.

Ecco le parole della sceneggiatrice: "Amelia ha un segreto e non lo nasconde solo a Owen o a Link, ma anche a se stessa.

Non sappiamo chi sia il padre del suo bambino e questa storyline molto complicata si svolgerà lungo tutto l'arco della stagione. Inoltre è certo che i sentimenti provati da Tom nei confronti di Teddy non siano interamente unilaterali, ma è qualcosa che considereremo in futuro. Questa stoyline non è certo finita".

Trama Grey's Anatomy 16x11: Richard preoccupato per Maggie dopo la denuncia

In attesa di scoprire come si evolverà la complessa vicenda sentimentale che riguarda Amelia Shepherd, la trama del prossimo episodio di Grey's Anatomy getta luce su un altro protagonista del Medical Drama: Maggie Pierce.

La dottoressa, dopo aver scoperto di esser stata citata in giudizio con l'accusa di omicidio colposo, susciterà le preoccupazioni del padre. Richard Webber, infatti, si mostrerà parecchio in ansia per il benessere psicologico di Maggie. Miranda Bailey, nel frattempo, tornerà a lavoro dopo una breve pausa. Il suo rientro tra le corsie del Grey Sloan Memorial, tuttavia, non andrà come previsto in quanto Tom Koracick renderà la vita parecchio difficile al capo di chirurgia.

Grey's Anatomy 16x11 andrà in onda in America giovedì 30 gennaio. Concludiamo con il trailer ufficiale dell'episodio in questione.