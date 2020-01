Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore' 4. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che sconvolgeranno significativamente la vita dei protagonisti. Infatti, il ragionier Cattaneo, Roberta e Silvia saranno scossi da una brutta notizia, poiché Federico sarà vittima di un incidente. Le conseguenze del terribile infortunio saranno gravi, tanto che il giovane tornerà a Milano seduto su una sedia a rotelle e con una vertebra fratturata.

Anticipazioni 'Il Paradiso delle Signore': la Pellegrino in ansia per il fidanzato

Gli spoiler delle prossime puntate, trasmesse su Rai1 fino al 10 gennaio 2020, rivelano che a Casa Cattaneo ci sarà molta preoccupazione, poiché i coniugi verranno a sapere che il loro figliolo ha avuto un incidente. Luciano, in ansia per lo stato di saluto dell'erede, partirà immediatamente per Bolzano. Nel frattempo, in occasione dell'Epifania, Vittorio e Marta chiederanno a Silvia di trascorrere la giornata alla grande boutique, aperta soltanto al personale che deve occuparsi dell'inventario.

Nel momento in cui, Marcello verrà a sapere che Roberta ha ricevuto la notizia di ciò che è successo al fidanzato, non saprà come agire nei confronti della fanciulla. Inoltre, la Signora Cattaneo vedrà con molto sospetto la complicità creatasi tra la Venere e il Barbieri.

Intanto, Riccardo si mostrerà alquanto interessato ad Angela. Invece, il ragioniere sarà costretto a mentire alla moglie riguardo le reali condizioni dello zio di Margherita. Colei che aiuterà moralmente la mamma sarà Agnese Amato. Successivamente, Roberta racconterà le sue preoccupazioni a Gabriella, confessandole che è estremamente in ansia per il ritorno del militare.

Marta prenderà la decisione di prenotare un appuntamento dal ginecologo senza consultare il direttore Conti, anche se la Contessa di Sant'Erasmo le consiglierà di dire tutto al coniuge.

Armando continuerà ad aiutare Rocco nella lettura, mentre la Pellegrino e la mamma di Nicoletta rimarranno scioccate nel momento in cui vedranno Federico(Alessandro Fella) sulla carrozzella. Il dottore comunicherà ai genitore dello scrittore che c'è un'altra probabilità che egli possa rimanere paralizzato per sempre.

Silvia mentirà sulle condizioni di salute del discendente

Fortunatamente, Roberta offrirà al suo ragazzo tutto il supporto necessario ed il suo comportamento maturo sarà molto apprezzato da Luciano. Umberto continuerà ad intrattenere la relazione di natura strategica con Flavia, destando dubbi e sospetti da parte di Adelaide, la quale inviterà il nipote Guarnieri per chiedergli cosa sappia riguardo il rapporto tra il banchiere e la Brancia. Invece, Marta proporrà a Carletto di passare un pomeriggio insieme, in modo da iniziare ad esercitare il mestiere di mamma.

Nonostante Silvia abbia deciso di non dire a nessuno le vere condizioni di salute di Federico, rischierà di tradirsi da sola. Infine, quando la Venere Roberta leggerà il biglietto scritto per lei dal fidanzato avrà un crollo. In seguito, Marta salverà Carletto da un'auto che stava per investirlo e tornati entrambi nelle rispettive case, la serata procederà per il meglio. Però, nel momento in cui Vittorio tornerà nell'abitazione, troverà la moglie priva di sensi.