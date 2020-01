Prosegue l’appuntamento con la fortunata e longeva soap opera italiana “Il Paradiso delle Signore" [VIDEO]. Le Anticipazioni Tv degli imminenti episodi, in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici colpi di scena ed inaspettate novità che sconvolgeranno significativamente le vite dei protagonisti. Infatti, Federico tornerà a casa dopo l'intervento, ma non si vedranno miglioramenti.

Nel frattempo, Marcello inizierà a provare interesse per Lorena e ciò farà ingelosire Roberta.

Intanto, la signora Agnese ed il capo-magazziniere Armando saranno sempre più vicini. Infine, la nobile Ludovica Brancia prenderà la decisione di andare a vivere da Riccardo (Enrico Oetiker). La Guarnieri comunicherà al coniuge Conti che potrebbe essere di nuovo in dolce attesa

Trame ‘Il Paradiso delle Signore’ daily: la Venere Pellegrino è gelosa

Gli spoiler delle prossime puntate de ‘Il Paradiso delle Signore’ [VIDEO]4, svelano che prossimamente l’imprenditore Marcello inizierà ad avvicinarsi all’attrice di fotoromanzi Lorena.

I due si scambieranno un bacio pieno di passione. L’uomo non riuscirà, però, a dimenticare l’amata Roberta. [VIDEO] In seguito, il fratello di Angela deciderà di invitare la sua nuova fiamma alla caffetteria, al fine di guardare insieme a tutti i clienti il celebre festival di Sanremo.

La Pellegrino tenterà di incoraggiare Federico a proseguire con la carriera di scrittore, ma allo stesso tempo, essa non riuscirà a non pensare a Marcello.

La sarta Agnese instaurerà un profondo rapporto di amicizia con Armando. Quando la donna scoprirà che il Ferraris non le ha raccontato le ultime novità riguardanti il coniuge Giuseppe, l' Amato reagirà malissimo di fronte al comportamento dell'amico.

‘Il Paradiso delle Signore’: Marta ha un ritardo

Prossimamente, Silvia si mostrerà alquanto preoccupata per lo stato di salute del figlio Federico. Essa rivelerà al sacerdote Saverio un segreto che rischierà di compromettere la serenità familiare.

In precedenza, il bel negozio lombardo era stato scelto come set da un celebre regista che intendeva far indossare alle attrici i vestiti firmati 'Paradiso'. In occasione di questo progetto, il direttore Conti, avrà una brillante idea che avrà grande successo e che riuscirà a risollevare anche l’attività di Marcello e Salvatore.

Infine, i coniugi Conti trascorreranno una settimana piena di pace e gioia, poiché Marta gli comunicherà di sospettare di essere nuovamente in stato interessante. In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, è possibile rivedere clip e scene passate sulla piattaforma online e gratuita RaiPlay.com .