Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4, di cui oggi 22 gennaio andrà in onda una nuova attesa puntata alle 15,40 circa. Le anticipazioni sulla trama rivelano che i riflettori saranno ancora una volta ben puntati sul personaggio di Federico, il quale ha preso la decisione di operarsi e al suo fianco ci sarà Roberta, la quale per accompagnarlo in ospedale dovrà prendersi un giorno di pausa dal Paradiso.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 22 gennaio: Angela riceve un aiuto da Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 4 in onda oggi mercoledì 22 gennaio in televisione, rivelano che Angela continua ad essere alla ricerca di un lavoro che possa permetterle di risolvere i suoi problemi finanziari.

La donna rimarrà particolarmente sorpresa nel momento in cui riceverà un aiuto del tutto inaspettato da parte di Riccardo. L'uomo, infatti, le tenderà una mano e si dimostrerà sempre più partecipe e collaborativo alle tormentate vicende della donna.

Nel frattempo Adelaide, dopo aver troncato definitivamente la sua relazione con Umberto, prenderà una decisione che lascerà un po' tutti senza parole. La donna vuole abbandonare definitivamente la villa e quindi cercarsi una nuova abitazione. Marta proverà in tutti i modi a farle cambiare idea con tanto di accorato appello, dove le chiederà di tornare indietro sui suoi passi.

Lo stesso Umberto, proverà a far desistere la sua donna, con tanto di un bacio che riuscirà a strapparle ma che tuttavia non farà cambiare idea ad Adelaide, che vuole portare a termine il suo piano e quindi prendere definitivamente le distanze dall'uomo che l'ha fatta soffrire.

Roberta si assenta dal Paradiso per accompagnare Federico in ospedale

Gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 22 gennaio rivelano che Roberta sarà sempre più preoccupata per la situazione di Federico e così Gabriella proverà a confortarla facendola sentire meno sola.

Intanto Roberta ha dovuto prendersi un giorno di permesso dal Paradiso per poter accompagnare il giovane Cattaneo in ospedale assieme alla sua famiglia.

Quando arriverà la sera, Luciano verrà informato su quello che è accaduto in giornata. L'uomo si metterà in contatto con sua moglie Silvia che gli darà tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi sul caso di Federico e al termine della telefonata, Luciano apparirà a dir poco disperato.

L'uomo è molto preoccupato e teme il peggio per suo figlio: al suo fianco in questo momento di grande sconforto ci sarà Clelia, che proverà a consolarlo e fargli tornare il sorriso.