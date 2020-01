Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolto in daytime. Le anticipazioni della nuova settimana che va dal 12 al 17 gennaio 2020 rivelano che per Elsa ed Isaac arriverà il momento tanto atteso: i due, infatti, potranno coronare il loro sogno d'amore e unirsi così in matrimonio. E poi ancora occhi puntati su Carmelo, il quale dopo essersi ripreso ammetterà di non ricordare nulla di quanto gli è stato fatto da Fraile.

Il Segreto, gli spoiler delle puntate 12-17 gennaio: Fernando si professa innocente

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de 'Il Segreto' che saranno trasmesse fino al prossimo venerdì 17 gennaio su Canale 5, rivelano che Carmelo ammetterà di non ricordare nulla di quel terribile giorno in cui Fraile gli ha sparato e ovviamente questa sua versione dei fatti tirerà su di morale Fernando, il quale sarà sollevato dalla notizia.

Eppure la versione dei fatti raccontata da Carmelo non sarà affatto convincente e Severo confesserà ad Irene di essere sicuro del fatto che Carmelo stia nascondendo qualcosa. Il motivo? Non lo ha mai visto così 'impenetrabile' e proprio questo suo modo di fare ha alimentato non pochi dubbi.

Nel frattempo Fernando intimerà a Francisca e Raimundo di smetterla di sospettarlo per l'uccisione di Fraile e il ferimento di Carmelo. Il Mesia, infatti, sostiene di essere completamente estraneo ai fatti e ribadirà la sua posizione in maniera serrata.

Il fatidico matrimonio tra Isaac ed Elsa

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda fino al 17 gennaio su Canale 5, rivelano che Don Berengario incontrerà una giovane ragazza che fa parte del suo passato e che tornerà ad essere presente nella sua vita. Occhi puntati anche su Dolores, la quale riceverà una sorpresa da parte di Gracia: vale a dire la festa che tanto desiderava per il battesimo della nipotina. Una notizia che la renderà a dir poco felicissima.

Nei nuovi episodi della soap opera spagnola, inoltre, assisteremo anche alle fatidiche nozze tra Isaac ed Elsa. Quest'ultima, infatti, è finalmente guarita e dopo la morte di Antolina potrà coronare il suo sogno d'amore con il Guerrero. L'uomo, infatti, sorprenderà la sua amata chiedendole davanti a tutti gli amici, in ginocchio, di diventare sua moglie.

La risposta di Elsa sarà 'sì' senza alcun tipo di esitazione. I due diventeranno marito e moglie a tutti gli effetti e festeggeranno nella piazza del paese, con una cerimonia che sarà all'insegna della semplicità: non vogliono sprechi, rinunceranno anche al banchetto.