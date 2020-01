Continua l'appuntamento fisso con la fortunata e longeva soap opera di origine tedesca 'Tempesta d'amore' (Sturm der Liebe). Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda da domenica 26 gennaio a sabato 1 febbraio 2020 su Rete 4 alle 19.25 circa, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che stravolgeranno la vita dei protagonisti. Infatti, Eva comunicherà a Valentina di essere incinta, mentre Lucy inizierà ad organizzare i preparativi per le nozze di Romy e Paul.

Infine, Christoph rimarrà vittima di un grave incidente.

Trame Tempesta d'amore al 1 febbraio: Eva deciderà di trasferirsi

Gli spoiler delle prossime puntate della serie televisiva 'Tempesta d'amore', svelano che Annabelle capirà che non è Jessica ad essere in dolce attesa, ma la giovane Eva. La perfida Sullivan si mostrerà desiderosa di rivelare la notizia a Christoph, ma le continue minacce dell'amica glielo impediranno.

Nel frattempo, Denise verrà a scoprire che qualcuno ha osato mettere una telecamera all'interno della sua abitazione, al fine di spiarla.

Invece Eva prenderà la difficile, ma necessaria decisione di abbandonare casa. Tale scelta lascerà il coniuge Robert esterrefatto ed estremamente angosciato.

Paul rimarrà sorpreso dalle parole della neo-sposa Romy. L'uomo capirà di essere stato troppo severo con Jessica e tenterà di risolvere la situazione. Successivamente, Joshua e Denise scopriranno che la malvagia Annabelle non ha mai dimostrato onestà, in quanto essa ha organizzato diversi piani ed inganni a loro insaputa.

Perciò, la Saalfeld avrà un confronto diretto con la fanciulla davanti a Christoph (Dieter Bach). Quest'ultimo, però, crederà alla figlia.

Annabelle non è l'erede di Christoph

Valentina sarà felicissima per la futura mamma Eva. La donna, però, dirà all'amica che il bimbo potrebbe essere di Christoph. Il Saalfeld scoprirà che Annabelle non è sua figlia biologica e deciderà di cacciarla di casa.

Quest'ultimo, sarà inaspettatamente investito e rimarrà steso sulla strada per qualche ora.

In seguito, egli verrà ritrovato da Henry, il quale chiamerà immediatamente l'ambulanza. Le condizioni del ferito saranno, fin da subito, alquanto gravi.

Romy e Paul saranno costretti a rimandare le nozze, ma lo sposino non sarà molto contento della decisione presa dall'amata. Infine, la salute dell'imprenditore non migliorerà. Michael confesserà alle 'figlie' del paziente che l'unica speranza rimasta per poter salvare l'uomo è una complessa operazione. Tale intervento richiederà il consenso delle eredi e metterà a rischio la vita del loro papà.