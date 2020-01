Prosegue l'appuntamento con "Un posto al sole", la longeva soap opera partenopea di Rai 3 ambientata nella bellissima Posillipo, capace di intrattenere, come sempre, i telespettatori. Le anticipazioni che riguardano le puntate che saranno trasmesse nella terza settimana di gennaio, ossia da lunedì 20 a venerdì 24, contengono diversi colpi di scena, fra cui la crisi fra Otello e Teresa, un inaspettato incontro di Serena a Berlino, i problemi scolastici di Bianca e la sofferenza di Filippo per la lontananza da Serena e da sua figlia Irene.

"Un posto al sole" va in onda sulla terza rete Rai dal lunedì al venerdì subito dopo GenerAzione Bellezza, a partire dalle ore 20:45. Gli episodi della soap possono essere rivisti in streaming su Rai Play nella sezione dedicata.

Otello va via da Palazzo Palladini

A seguito del litigio con Sebastiano e il nipote di quest'ultimo, l'imprenditrice Marina Giordano entrerà in una profonda crisi che si ripercuoterà sul lavoro. Roberto, in preda all'ansia, cercherà in tutti i modi di comprendere cosa possa aver sconvolto Marina.

Nel frattempo, Giulia, temendo di avere offeso Marcello, si confiderà con la dottoressa Bruni. A causa della crisi fra Teresa ed Otello, quest'ultimo deciderà di andare via dal palazzo, nonostante Silvia e Rossella abbiano cercato di farlo ragionare e di far riappacificare la coppia. Fabrizio, sicuro di voler dimostrare a Marina che i sentimenti nei suoi confronti sono veri e sinceri, prenderà una decisione del tutto clamorosa.

A causa dei problemi scolastici di Bianca, Franco e Angela si troveranno ai ferri corti. Intanto, Giulia sarà in ansia, in quanto Marcello è sparito da giorni. Dopo aver fatto pace con Renato, l'ex vigile Testa riuscirà finalmente a risolvere i problemi con Teresa.

Filippo soffre per la distanza con Serena

Arianna, dopo aver ricevuto una telefonata inaspettata, soffrirà sempre di più la distanza da Andrea.

Mentre Giulia sarà sempre più invaghita di Marcello, la piccola Boschi trascorrerà una terribile giornata a scuola. Marina, dopo essere venuta a conoscenza della verità su Fabrizio, sarà costretta a prendere una decisione importante e sofferta. Angela scoprirà il motivo preciso dei problemi scolastici della figlia, problemi che appaiono sempre più irrisolvibili. Intanto Giulia, senza volerlo, farà un grosso passo falso.

Filippo starà sempre più male a causa della lontananza da Serena e Irene e farà di tutto per trovare una soluzione. Vedendo Arianna sofferente, Samuel cercherà in tutti i modi di distrarla e di farla sorridere. Mentre l'imprenditore Sartori attenderà con trepidazione il ritorno di Serena e della figlioletta da Berlino, la giovane farà un incontro sorprendente. Angela, dopo avere incontrato la maestra di Bianca (che ha criticato Franco), sarà costretta a prendere una decisione.

Intanto Patrizio si ritroverà in attrito con Samuel.