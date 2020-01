Ha debuttato lo scorso 23 gennaio, con uno speciale crossover di ben due ore, la terza stagione di Station 19. Il secondo spinoff di Grey's Anatomy, dopo una lunghissima assenza dai teleschermi americani, ha raccolto davanti la tv ben 6,98 milioni di telespettatori con un rating pari all'1.2%! A pochi giorni dalla season premiere, la nuova showrunner della serie ha rilasciato un'interessante intervista al sito web TvLine nella quale ha anticipato i progetti per la nuova stagione.

Spoiler Station 19 stagione 3, Krista Vernoff: 'Ci saranno ancora più morti'

Estremamente entusiasta per la nuova avventura, Krista Vernoff - già al timone di Grey's Anatomy dalla stagione 14 - ha anticipato che la nuova edizione di Station 19 sarà contraddistinta da toni decisamente più drammatici rispetto alle prime due. Come se non bastasse, la sceneggiatrice ha rivelato che le operazioni di salvataggio messe in atto da Andy Herrera e dal suo team potrebbero non rivelarsi semplici come in passato.

Ecco le parole della showrunner: "Quest'anno ci saranno ancora più morti e soccorsi non riusciti. Nelle prime due stagioni dello show non abbiamo assistito a molte perdite. Per quanto siamo inclini a non salvare tutti i pazienti di Grey’s Anatomy, in questa stagione di Station 19 non riusciremo a salvare tutti ogni settimana."

Ponendo l'accento su una trama più "sporca" e su storyline permeate da maggiore azione rispetto alle precedenti, Krista Vernoff ha poi sottolineato l'importanza di creare un universo più compatto e articolato con Grey's Anatomy.

Grazie al matrimonio tra Ben Warren e Miranda Bailey e alla nuova storia d'amore tra Vic Hughes e Jackson Avery, infatti, le due produzioni Shondaland avranno modo di interagire maggiormente rispetto alle prime due stagioni dello spinoff.

Station 19, trama ufficiale 3x02: Ben Warren ripercorre un doloroso episodio del suo passato

In attesa di scoprire come il cambio di sceneggiatura influenzerà le storyline dei più famosi vigili del fuoco di Seattle, la ABC ha rilasciato la trama ufficiale del secondo episodio di Station 19.

In onda giovedì 30 gennaio e intitolata "Indoor Fireworks", la puntata si concentrerà sul personaggio di Ben Warren. L'ex specializzando in chirurgia attraverserà un momento particolarmente difficile quando l'incendio in un grande magazzino riporterà a galla dolorosi ricordi del suo passato. Nel frattempo, la caserma 19 conoscerà il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Seattle. Un incontro che lascerà la squadra letteralmente senza parole. Mentre Maya Bishop proverà a mettere in risalto le sue doti, l'ormai ex fidanzato Jack Gibson intreccerà invece una nuova, misteriosa conoscenza. Infine, Ryan Tanner tornerà da San Diego e avrà un emozionante confronto con la sua amica di sempre: Andy Herrera.Chiudiamo con il trailer ufficiale delle prossime puntate di Grey's Anatomy e Station 19.