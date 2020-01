Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", meglio nota in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 gennaio al primo febbraio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.30. Le vicende di questa settimana si incentreranno soprattutto sulla gravidanza di Eva, sull'incidente in cui sarà coinvolto Christoph e sull'organizzazione del matrimonio di Paul e Romy.

Denise e Joshua scoprono gli inganni di Annabelle

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Annabelle si renderà conto che non è Jessica ad aspettare un bambino ma Eva. A quel punto, la Sullivan mediterà di raccontare tutto a Christoph, ma cambierà idea quando Jessica inizierà a ricattarla per impedirglielo. Denise scoprirà che qualcuno ha posizionato una telecamera nel suo appartamento per controllarla ventiquattro ore su ventiquattro. Eva deciderà di andarsene di casa, lasciando sconcertato Robert.

Dopo aver ascoltato attentamente le parole di Romy, Paul si renderà conto di essere stato troppo ingiusto nei confronti di Jessica e cercherà di rimediare. Più tardi, Denise e Joshua scopriranno che Annabelle non è mai stata sincera con loro: ha ordito diversi intrighi alle loro spalle. A quel punto, con la verità in mano, Denise affronterà la Sullivan davanti a Christoph, non riuscendo, però, a convincere il padre della colpevolezza della figlia.

Christoph scopre che Annabelle non è sua figlia

Valentina sarà molto felice nel sapere che Eva è incinta, salvo poi cambiare idea quando la madre le confiderà che il bambino potrebbe essere di Christoph e non di Robert. Dopo aver scoperto che Annabelle non è sua figlia, Christoph la caccerà di casa: non vorrà più sentir parlare di lei. Sconvolta per la rivelazione di Eva, Valentina fuggirà dalla sua festa di compleanno, finendo per incontrare una persona destinata a cambiare il suo immediato futuro.

Nel frattempo, Christoph verrà investito e lasciato esanime sul ciglio della strada per poi essere soccorso da Henry, passato di lì per caso. Romy e Paul saranno costretti a rimandare ancora una volta la celebrazione per il loro matrimonio a causa di alcuni contrattempi.

Dopo aver saputo dell'incidente del padre, Denise correrà in ospedale, scoprendo che le condizioni di salute di Christoph non sono incoraggianti. Henry litigherà con Alfons per colpa della martora, mentre Denise sorprenderà Annabelle mentre sta frugando fra i documenti di Christoph. Lucy accetterà di organizzare il matrimonio di Romy e Paul, finendo per litigare nuovamente col cognato per una banalità.

Annabelle scoprirà che Joshua conosce l'identità della persona che ha investito Christoph, mentre Romy deciderà di celebrare il suo matrimonio all'aperto su un prato.