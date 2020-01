Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 13 a domenica 19 gennaio, Jessica sarà notevolmente angosciata e depressa per il fatto di non poter vedere Luna. Pertanto, la donna organizzerà un diabolico piano per poter riavere la bambina. Nel frattempo, Denise cercherà di convincere Christoph ad abbandonare le accuse nei confronti di Elmar, ma l'uomo dirà di non sapere di cosa stia parlando.

Annabelle contro Denise e Christoph

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 13 al 19 gennaio, Annabelle cercherà di approfittare della complicata situazione per mettere Christoph e Denise l'uno contro l’altro. Più tardi Robert ed Eva parteciperanno alla presentazione di un libro e passeranno una piacevole serata insieme. Poco dopo, però, Eva deciderà improvvisamente di andarsene. Intanto Lucy vorrebbe diventare il nuovo gestore di eventi presso il Fürstenhof e sarà desiderosa di candidarsi per il lavoro, ma Christoph rifiuterà subito l'offerta della donna.

Successivamente Denise penserà di rubare un documento incriminante dalla cassaforte di Christoph, allo scopo di aiutare Elmar. Frattanto Jessica si mostrerà tranquilla nei confronti di Paul, quest'ultimo penserà che la donna abbia messo da parte gli incessanti tentativi di vedere Luna.

Robert ed Eva in sintonia

Annabelle sarà ormai convinta di essere vicina al suo unico obiettivo, ma dovrà far cadere Denise nella sua trappola. In seguito, Robert organizzerà un picnic insieme a sua moglie Eva, ma sarà costretto ad interromperlo quanto prima, poiché al ristorante avranno bisogno di lui. Frattanto Valentina sarà assai felice e sollevata, visto che noterà subito il riavvicinamento e la sintonia tra i suoi genitori. Più tardi Denise sarà tormentata dalla decisione da prendere, ma seguirà il suo cuore.

Successivamente Annabelle fallirà il suo piano contro Denise, ma non riuscirà ad accettare la sconfitta. Così la donna, piena di odio, comincerà a pensare immediatamente ad un nuovo intrigo da mettere in atto, ma rischierà di essere scoperta da Henry e dovrà trovare un modo per salvarsi. Jessica deciderà di rapire Luna, ma verrà a scoprire che Natascha si sta prendendo cura della bambina, così deciderà di attendere il momento giusto per agire. In seguito, Romy e Paul si riconcilieranno, mentre Lucy avrà un'idea improvvisa riguardo al nuovo posto dove stare. Infine, Denise sarà sempre più angosciata dopo gli eventi accaduti a causa del dipinto mancante e sarà convinta che la sua reputazione da restauratrice sia oramai distrutta.