Giovedì 23 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al trono Over. Secondo quanto pubblicato su 'Witty tv' nel corso della puntata i fan potranno vedere come proseguirà il tentativo di Armando Incarnato di discolparsi dalle accuse di avere una relazione al di fuori del programma. Accompagnato dalla ex fidanzata Jeannette, il cavaliere racconterà la sua verità, mentre la ragazza verrà attaccata dagli opinionisti per gli insulti postati sui social ed indirizzati a Veronica.

Il colpo di scena sarà dietro l'angolo, visto che quest'ultima sembrerà perdonare il cavaliere nonostante quanto accaduto.

Armando e l'ex Jeannette si difendono nello studio di U&D

Quello che vedremo in onda domani 23 gennaio fa riferimento alla registrazione dello scorso 8 gennaio durante la quale, stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news, Armando e Jeannette, al centro dello studio di U&D, tenteranno di spiegare la natura dei loro attuali rapporti. Da quanto si apprende, la ragazza lavora ancora nel negozio del cavaliere e intrattiene con lui solo rapporti lavorativi, mentre la loro relazione pare sia finita da due anni e mezzo.

I due chiariranno anche che le foto postate sui social, che hanno suscitato tanto clamore, risalirebbero al 2014.

U&D, spoiler: Gianni attacca Jeannette per gli insulti a Veronica

Alla presenza di una testimone quindi Armando tenterà di discolparsi dalle accuse, ma gli opinionisti saranno abbastanza scettici al riguardo. In particolare, Gianni Sperti attaccherà proprio Jeannette, rea di aver insultato pesantemente Veronica sui social solo perché si stava frequentando con Armando.

Dal canto suo Incarnato non difenderà la Ursido, giustificando invece il comportamento della ex fidanzata. Sarà in questo frangente che anche Veronica verrà presa di mira da Gianni e Tina, i quali non riusciranno a capire come mai lei non batta ciglio.

Veronica pronta a perdonare Armando nella puntata di U&D del 23 gennaio

Il clima nello studio di U&D si farà sempre più incandescente e saranno questa volta Veronica e Armando ad essere accusati dai due opinionisti che vorranno vederci chiaro sulla vicenda.

Gianni e Tina, infatti, non riusciranno a capire come la dama possa essere disposta a perdonare Armando dopo quanto accaduto, in particolare dopo gli insulti ricevuti anche dalla sua ex. Proprio Gianni chiederà ad entrambi di poter vedere i loro cellulari, sospettando che i due si siano messi d'accordo. Da quanto si apprende non verrà trovato nulla di compromettente, anche se il dubbio persisterà sia negli opinionisti che nel pubblico.

Per tutte le novità riguardanti Armando, Jeannette e Veronica, non resta che seguire la puntata del Trono Over di Uomini e donne in onda domani 23 gennaio alle 14:45 su Canale 5.