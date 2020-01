Oggi è andata in onda la tanto attesa scelta del tronista di Valenza Giulio Raselli e, dopo tanto tempo, il trono classico è tornato in diretta. Il tronista ha scelto la corteggiatrice Giulia D'Urso, ha dichiarato di essersi innamorato e di non riuscire più a stare senza di lei. 'Ti prego dimmi di sì perché ti amo.' Con questa bellissima dichiarazione ha detto a Giulia di voler intraprendere una storia d'amore con lei. Ovviamente, l'altra corteggiatrice Giovanna non ha preso affatto bene il fatto di non essere stata scelta.

Fino all'ultimo, in questi cinque mesi di corteggiamento, ha sperato di poter uscire dal programma insieme a Giulio Raselli. La sua reazione non è stata affatto pacata. Arrabbiatissima e delusa ha lasciato lo studio senza nemmeno salutare Raselli. Ecco come sono andate le cose.

Raselli innamorato di Giulia D'Urso

Dopo aver visto le ultime esterne, Maria De Filippi ha fatto entrare le famose sedie rosse della scelta. Giulio ha chiamato per prima Giovanna. Il tronista ha iniziato il discorso dicendo che il loro percorso è iniziato alla grande.

Con lei si è sempre esposto e si è sentito libero di dire di tutto anche se era consapevole che sarebbero arrivati ad uno scontro. Poi, ha aggiunto di trovarla bellissima e di essere stato sempre bene con lei. In conclusione le ha voluto far sapere di averla conosciuta al cento per cento e di trovarla una ragazza speciale. Poi però ha rivelato che arriva un punto in cui si torna a casa e si pensa ad un'altra persona.

"Quelle emozioni che sono uniche le provo con un'altra persona, ha concluso". Giovanna non è riuscita a mascherare la deusione e, prima di andare via, ha voluto dire per l'ultima volta la sua.

Giovanna a Giulio: 'Mi hai preso in giro'

Neanche nel giorno della scelta la corteggiatrice Giovanna è riuscita ad evitare lo scontro acceso con Giulio. Anche il loro percorso era stato caratterizzato da continui litigi.

Oggi Giovanna ha detto di essersi resa conto nei giorni scorsi che l'interesse di Giulio Raselli per Giulia era vero. Proprio per questo ha fatto fatica ad aprirsi fino in fondo con lui. Quindi ha anche aggiunto che non sarebbe mai dovuta tornare indietro e che avrebbe dovuto ascoltare il suo sesto senso. Così almeno si sarebbe risparmiata quello che è successo oggi in studio. Ha poi anche detto di aver fatto bene ad essere stata come 'un macigno' perché si è sentita presa in giro da Giulio.

I suoi sentimenti sono stati veri, mentre quelli di Raselli forse no. Infine, prima di lasciare lo studio in lacrime le ultime forti parole nei confronti del ragazzo. Giovanna ha detto delusa e amareggiata: "Avrei voluto usare più parole per screditarti, ma tu ti screditi da solo". Giulio ha detto che è riuscita a rovinare anche stavolta un bel momento.