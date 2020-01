Giovanna Abate sarà la nuova tronista di Uomini e donne: l'annuncio durante la registrazione della puntata del trono classico di sabato 25 gennaio. Dopo la grande delusione per non essere stata scelta da Giulio Raselli, per la giovane c'è un'altra possibilità di trovare l'amore. La proposta di sedersi sulla poltrona rossa è stata fatta dalla redazione e da Maria De Filippi stessa che ha voluto offrire alla Abate la chance di essere felice anche perché la neo-tronista può contare già sull'ammirazione del pubblico del dating show che ha imparato a conoscerla negli ultimi mesi.

La proposta di Maria De Filippi

Durante la registrazione del 25 gennaio del trono classico di Uomini e Donne è stata fatta la presentazione della nuova tronista: anche se buona parte dei fan del programma speravano di vedere proprio Giovanna sul trono, in pochi si aspettavano di ritrovare subito la giovane in tv dopo la mancata scelta di Giulio. Mentre quest'ultimo è sempre più innamorato di Giulia, per la Abate si è aperto un nuovo capitolo: la redazione della trasmissione, pochi giorni dopo la diretta del 20 gennaio, ha chiesto a Giovanna di presentarsi in studio, come ci riporta il sito IlVicolodelleNews.

Ad attenderla c'era un trono illuminato dalle luci dello studio e tutto intorno buio. Subito Giovanna ha capito che ciò che le veniva proposta era una seconda opportunità. Non più corteggiatrice, ma tronista. 'Non ci credo', è stata la prima cosa che ha detto la Abate, ma a confermare che si trattava della realtà ci ha pensato Maria De Filippi in prima persona. Giovanna si è subito accomodata sulla famosa sedia rossa accettando di buon grado la proposta.

L'inizio del percorso di Giovanna

Con buona pace di Tina Cipollari che non ha mai apprezzato la ragazza e per la gioia di Gianni Sperti che l'ha sempre esaltata, Giovanna adesso dovrà intraprendere un nuovo percorso con la speranza che questa volta possa arrivare l'amore vero. Magari la vulcanica opinionista avrà anche modo di cambiare idea sulla ragazza che ha come suo pregio quello di dire sempre ciò che pensa.

All'appuntamento al buio con la nuova tronista sono giunti anche corteggiatori noti al pubblico di Canale 5. Oltre ad un ex partecipante che era stato alla corte di Giulia Quattrociocche, c'era anche Sammy, ex tentatore di Cristina Incorvaia a Temptation Island: sarà uno dei ragazzi che si contenderà il cuore della bella venticinquenne.

Chissà se Giulio commenterà il nuovo ruolo di Giovanna che ha seguito la sua stessa strada visto che anche lui è sbarcato inizialmente a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglià. Nel frattempo per Giovanna è tempo i voltare pagina: i ragazzi che dovranno conquistarla avranno certamente un bel da fare.