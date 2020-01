Giulio Raselli nelle scorse ore ha commentato il cambio di ruolo di Giovanni Abate. L'ex corteggiatrice romana di Uomini e donne dopo essere stata la non scelta del piemontese, è salita sull'ambita poltrona rossa. Attraverso il suo profilo Instagram, Raselli non solo ha speso delle belle parole nei confronti della nuova tronista, ma ha lanciato anche una frecciatina ad Alessandro Zarino. Per chi non avesse seguito le vicende del dating-show di Canale 5, Giovanna Abate e Giulio Raselli durante la scelta di lunedì 20 gennaio sono stati protagonisti di un acceso scontro.

La ragazza romana ha accusato il tronista piemontese di averla presa in giro. D'altro canto il giovane per difendersi dalle accuse, ha bacchettato duramente la reazione della sua corteggiatrice.

Le ultime dichiarazioni di Raselli su Giovanna

Giulio Raselli ha commentato in modo positivo il cambio di seduta di Giovanna Abate. L'ex tronista di Valenza, che oggi è felicemente fidanzato con Giulia D'Urso sul proprio account social ha speso delle belle parole sulla sua ex corteggiatrice.

Attraverso una serie di Instagram stories, il giovane ha scritto: "Guardate ragazzi, io credo che sia una cosa giusta.

E' un'opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità". Poco dopo, Raselli è entrato nel merito riguardo la nuova esperienza televisiva di Giovanna Abate: "Sono convinto che troverà la persona per lei". Dunque, Giulio Raselli non è sembrato minimamente toccato dal fatto che la sua ex corteggiatrice abbia accettato la proposta di Maria De Filippi.

D'altronde anche lui dopo non essere stata la scelta di Giulia Cavaglià è salito sull'ambita poltrona rossa del dating-show.

Nel corso del suo intervento pubblicato su Instagram Giulio Raselli ha replicato in modo abbastanza netto anche alle frecciatine di Alessandro Zarino. Il fidanzato di Veronica Burchielli sarebbe convinto, che Giulio si sia accordato con Giulia prima di sbarcare a Uomini e Donne.

Alle affermazioni del suo ex collega, il diretto interessa ha risposto: "Di solito chi scredita è perché ha grandi difficoltà ad emergere".

U&D, registrazione 25 gennaio

Lo scorso 25 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, Giovanna Abate è la nuova tronista del dating-show di Canale 5. La talpa del portale ha rivelato che la romana è stata chiamata dagli autori con una scusa. Una volta entrata in studio, Giovanna ha trovato al centro il trono. Senza pensarci su due volte, la giovane ha accettato la proposta di Maria De Filippi.

Tra le indiscrezioni fornite dal noto portale, sembra che abbia sceso le scale per l'incontro al buio anche Sammy. Quest'ultimo, ha partecipato a Temptation Island Vip in veste di tentatore.

Intanto, sul fatto che Giovanna Abate sia la nuova tronista il web è risultato diviso. Da una parte c'è chi augura alla ragazza di trovare davvero l'amore. Dall'altra invece, c'è chi accusa la giovane di avere già dimenticato i sentimenti che provava per Giulio Raselli.