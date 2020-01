È appena terminata la puntata di U&D interamente dedicata alla scelta di Giulio Raselli: il ragazzo ha dichiarato amore a Giulia D'Urso, ma prima si è scontrato verbalmente con la "rifiutata" Giovanna Abate. La corteggiatrice ha sostenuto di essersi sentita presa in giro dal tronista che, di tutta risposta, l'ha accusata di essere una persona pesante e poco dolce: tra i due sono anche volate parole grosse in diretta su Canale 5.

Giulio rifiuta Giovanna a U&D: pubblico deluso

Scelta a sorpresa da parte di Giulio Raselli: oggi, lunedì 20 gennaio, è andata in onda un'insolita puntata in diretta di U&D, quella che ha ufficializzato l'inizio di un nuovo amore davanti alle telecamere di Canale 5.

Dopo aver rivisto i momenti più belli con entrambe le corteggiatrici e le ultime esterne che ha fatto con loro, il tronista è stato esortato da Maria De Filippi a chiamare la prima con la quale si sarebbe dovuto confrontare da lì a breve.

Giovanna Abate, non appena ha messo piede in studio, si è mostrata consapevole del fatto che non sarebbe stata la scelta: questa sensazione è stata confermata dalle parole del protagonista del Trono Classico che, un po' a fatica, le ha detto che il suo cuore batte per Giulia D'Urso.

Quando la romana ha realizzato di essere stata rifiutata, ha cominciato ad accusare Giulio di averla presa in giro perché, a suo parere, per la "rivale" ha avuto un colpo di fulmine mentre lei è stata soltanto "usata" per poter arrivare alla fine del percorso.

La sfuriata di Giovanna a U&D dopo la mancata scelta

Giulio e Giovanna hanno iniziato a battibeccare in modo animato: lui si è lamentato della pesantezza di lei anche in un momento così delicato come quello della scelta.

"Potrei dire tante cose per screditarti, ma non c'è bisogno perché ti screditi da solo", ha tuonato la Abate prima di lasciare lo studio indignata e profondamente arrabbiata per l'atteggiamento poco rispettoso che Raselli stava assumendo in quel momento nei suoi confronti.

Il tronista si è innervosito tanto, non ha voluto neppure stringere la mano alla romana, che è andata via tra gli applausi del pubblico presente che l'ha sempre apprezzata e supportata sin dall'inizio del suo percorso a U&D.

Giovanna possibile nuova tronista di U&D

La scelta di Giulio Raselli a U&D, dunque, è la bella Giulia D'Urso: il tronista ha detto alla corteggiatrice di essere stato colpito sin da subito dalla sua bellezza, di aver sempre avuto un senso di protezione nei suoi confronti e di aver cominciato a provare un sentimento forte per lei nell'ultimo periodo.

"Ti prego, dimmi di sì perché ti amo"; ha detto il ragazzo prima di abbracciare e baciare la sua nuova fidanzata sulle note di "Stringimi più forte", canzone di Giordana Angi.

Terminato il percorso di Giulio nel Trono Classico, ora i telespettatori si chiedono cosa ne sarà di Giovanna Abate: visto il grande supporto che la romana ha sempre avuto da parte di quasi tutto il pubblico da casa, non è da escludere che Maria De Filippi possa promuoverla al ruolo di tronista già durante la prossima registrazione.