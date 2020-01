Un piccolo giallo d'inizio anno ha per protagonista uno dei volti noti del parterre maschile di Uomini e donne: Armando Incarnato. La notizia ha iniziato a circolare insistentemente nel Web dopo la registrazione della puntata del dating show di Maria De Filippi avvenuta lo scorso 3 gennaio che andrà in onda probabilmente nella prossima settimana. Il parrucchiere napoletano sarebbe stato mandato via dal programma per volere dell'opinionista Gianni Sperti che l'avrebbe smascherato sulla sua frequentazione con una donna al di fuori del programma.

A distanza di poche ore, lo stesso Incarnato ha rettificato: "Non sono stato cacciato, sono andato via per mia scelta", ha annunciato via Instagram. Ma le ragioni di questa presunta decisione libera, per il momento restano ignote.

L'avvio dell'anno nuovo sembra piuttosto movimentato in zona Trono Over. Dopo le anticipazioni diffuse dalle talpe de Il vicolo delle news su Juan Luis Ciano fuori dal programma, nuove 'soffiate' riguardano l'irrequieto napoletano, il secondo 'epurato' in breve tempo, sembrerebbe per violazione delle regole della trasmissione.

E' lo stesso uomo che, proprio contro l'italovenezuelano, si era più volte scagliato tacciandolo d'essere un bugiardo.

Armando smascherato da Sperti, la prima versione

Le prime indiscrezioni giunte dall'informatissimo Il vicolo delle news sembravano non lasciare spazio a dubbi: dopo la registrazione lo scorso 3 gennaio della puntata del Trono Over, il pubblico di Uomini e Donne ha appreso on line che Armando Incarnato sarebbe stato smascherato da Gianni Sperti. Il ballerino e opinionista di Uomini e Donne da settimane andava ripetendo che Incarnato avrebbe una vita fuori dal programma fatta d'incontri e frequentazioni con una donna. Ebbene, secondo queste indiscrezioni, nel corso della puntata che sarà trasmessa dopo l'Epifania, Sperti avrebbe dimostrato, grazie ad alcune segnalazioni, la veridicità dei suoi sospetti.

Anche alcune donne del parterre femminile avevano accusato Armando di cose analoghe, ma in studio finora non era mai arrivata alcuna testimonianza.

Incarnato, 'Nessuno ha cacciato nessuno'

A seguire, però, è arrivata la smentita da parte del diretto interessato che sul suo account Instagram ha pubblicato storie con gli screenshot delle conversazioni avute con blogger che seguono il programma. Tra le frasi più significative: 'Qui nessuno ha cacciato nessuno'. Ha poi aggiunto che il termine cacciato è molto brutto da usare, non è disposto a fornire anticipazioni, ma non sarebbe stato mandato via.

Scontri e storie non andate

Nella sua permanenza a Uomini e Donne, Incarnato ha 'collezionato' storie non andate a buon fine e scontri sia con Gianni Sperti che con altri volti del parterre maschile, quali Riccardo Guarnieri e Juan Luis Ciano.

Tra le storie mai decollate, l'ultima è con la bella Veronica Ursida. Nella puntata prima delle festività natalizie, Armando aveva deciso di uscire dal programma in compagnia di Veronica. L'annuncio aveva lasciato scettici Sperti e Tina Cipollari. Non era stata per loro una sorpresa vedere i due rientrare in studio dopo qualche ora per rimettersi a sedere nel rispettivo parterre. Da una parte Veronica a lamentare l'assenza di fiducia nei suoi confronti e l'aggressività di lui con modi e parole poco cortesi. Circostanza negata da Incarnato che, a sua volta, aveva lamentato d'essere stato lasciato dietro le quinte da lei che se ne sarebbe andata.

Dopo questo niente di fatto, a sorpesa era spuntato un interesse per Barbara De Santi, altra presenza storica del programma. Lui le aveva chiesto a bruciapelo: "Mi baceresti?". La donna aveva risposto che per lei è solo un amico. Un comportamento che avrebbe evidenziato il tentativo di Armando di rimanere nel parterre maschile, tradendo però la sua mancanza di reale interesse verso una signora.

E pensare che nelle ultime puntate Incarnato aveva attaccato Juan Ciano accusandolo di falsità verso Gemma e rivelando pubblicamente che avrebbe frequentato fuori dal programma altre donne via chat, corteggiando perfino sua sorella Tina.

Quasi come se fosse giunto il momento del suo contrappasso, lui che voleva smascherare l'italovenezualano, sarebbe stato a sua volta smascherato. Lui che ha additato Ciano di essere un impostore sentimentale, sarebbe stato messo fuori dal programma per la stessa ragione. Gianni Sperti ha sempre avuto un atteggiamento molto critico e sospettoso verso Incarnato, anche per quella sua strana capacità di entrare a gamba tesa in relazioni vere nel momento di massima criticità: così tra Riccardo Guanieri e Ida Platano, come già in passato tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Cosa sia realmente accaduto e perché Incarnato sia fuori dal programma, lo si potrà scoprire a breve.

Resta da capire se verrà richiamato in studio, almeno per spiegare la sua versione dei fatti, o se la sua partecipazione sia davvero giunta al capolinea.