Dopo giorni di silenzio l'ex corteggiatore Juan Luis Ciano è tornato a parlare di quanto accaduto con Gemma Galgani a Uomini e donne e lo ha fatto attraverso in intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Il cavaliere, come noto, ha abbandonato da diverse settimane il Trono Over, dopo essere stato accusato di aver preso in giro la dama torinese. Quanto raccontato da Gemma in trasmissione sembra non corrispondere a verità, almeno secondo le parole dell'ex corteggiatore che, su U&D magazine, ha voluto dire la sua sulla questione.

Secondo Juan Luis infatti, il suo desiderio di conoscere la Galgani era autentico, spinto dal fatto di voler conoscere una persona matura che però, sembra sia sia rivelata tutt'altro.

Juan Luis a U&D magazine: 'Pensavo di conoscere una persona matura ma ho trovato tutt'altro'

Dopo il clamoroso abbandono di Juan Luis avvenuto qualche settimana fa, l'ex cavaliere del Trono Over è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso un' intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne. Da quanto si legge, Ciano si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha raccontato la sua verità sulla vicenda che lo ha visto protagonista.

In particolare, ha voluto sottolineare di aver deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi perché affascinato da Gemma, intenzionato quindi a conoscere una persona matura, che però si è rivelata tutt'altro.

Juan Luis deluso da Gemma: 'Ha detto molte falsità sul mio conto'

Dalle sue parole, emerge tutta la delusione per una conoscenza che non è andata come sperato e che lo ha visto più volte accusato di fingere un interesse per la dama.

Juan Luis inoltre ha sottolineato come Gemma abbia detto molte falsità sul suo conto, come quella riguardante la notte passata insieme a Torino. Secondo l'ex corteggiatore infatti, non è vero che tra loro non vi è stato nulla, anche perché hanno passato la notte abbracciati con tanto di scambio di tenerezze. 'Ho voluto bene a gemma' dichiara ancora Juan Luis che ammette di esserci rimasto male per come è andata a finire, visto che la dama in pochi minuti, ha distrutto tutto, compreso il sentimento che provava per lei.

Un amaro sfogo quello apparso sulle pagine di U&D magazine e che mette un punto definitivo alla conoscenza tra i due.

In attesa di scoprire se vi sarà una replica della dama torinese agli attacchi dell'ex corteggiatore, ricordiamo che Uomini e donne va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14.45. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate del trono Over, si viene a sapere che la Galgani, ha dimenticato a tempo di record Juan Luis con il nuovo cavaliere Marcello.