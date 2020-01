Il 2020 di Gemma Galgani è partito con una novità importante che riguarda il suo percorso sentimentale. La dama torinese, protagonista indiscussa di Uomini e donne trono over, è stata per diverse settimane al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con Juan Luis, il cavaliere napoletano approdato in trasmissione apposta per conoscerla. Peccato, però, che settimana dopo settimana, l'attenzione del cavaliere sia passata in secondo piano al punto che la Galgani abbia scelto di chiudere questa frequentazione.

E Juan Luis, dopo un periodo di silenzio, è tornato ad essere attivo sui social dove ha postato i suoi auguri di buon anno con tanto di fuochi d'artificio.

Ciano torna su Instagram dopo l'addio di Gemma Galgani a Uomini e donne

Nel dettaglio, infatti, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono over (che tornerà in onda a partire da martedì 7 gennaio su Canale 5) Gemma Galgani ha spiazzato tutti prendendo una decisione del tutto inaspettata. La dama torinese, infatti, ha deciso di troncare definitivamente con Juan Luis dato che quest'ultimo ha ripetuto, a più riprese, che tra di loro non c'era alchimia e chimica.

Una scelta dovuta anche alle svariate segnalazioni che in questi giorni sono arrivate sul conto del cavaliere napoletano, tanto che qualcuno sostiene che abbia partecipato a Uomini e donne soltanto per una scommessa fatta in precedenza. Sta di fatto che Gemma ha scelto di mollarlo e Juan Luis, a quel punto, non ha potuto fare altro che abbandonare lo studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Il cavaliere è uscito di scena non prima di aver chiesto alla padrona di casa di poter corteggiare altre dame del parterre femminile che, tuttavia, lo hanno rifiutato, decidendo quindi di andare via definitivamente.

Fuochi d'artificio e auguri di buon anno: così Juan Luis saluta il 2020

Dopo un periodo di assenza sul fronte social, ecco che Juan Luis è tornato ad essere attivo e lo ha fatto postando su Instagram i suoi auguri di buon anno, con tanto di fuori d'artificio.

Insomma sembrerebbe che il cavaliere non se la stia passando affatto male nonostante la chiusura definitiva con la Galgani.

Come se non bastasse, poi, Juan Luis ha aggiunto anche una canzone: trattasi di 'I want to break free' dei Queen, un brano dove si parla della liberazione da un amore negativo. Possibile che la condivisione di questo pezzo sui social nasconda un sottile e velato riferimento a quella che è stata la sua love story con la dama torinese di U&D? I fan a questo punto sono curiosi di scoprire se ci saranno degli ulteriori colpi di scena in questa storia oppure se si può considerare chiusa per sempre.