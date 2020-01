Ieri, giovedì 16 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di U&D. Le anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, informano i telespettatori che Gemma Galgani e Armando Incarnato sono stati i protagonisti assoluti della giornata. La dama ha battibeccato con Tina Cipollari sui presunti ritocchi che avrebbe fatto da quando partecipa alla trasmissione, mentre il napoletano è stato messo all'angolo dalla ex Veronica Ursida, che ha portato in studio una segnalazione su di lui.

Tina contro Gemma nella nuova puntata di U&D Over

La vita sentimentale di Gemma Galgani sembra non riuscire a ingranare dopo l'addio a Juan Luis Ciano. Chiusa la frequentazione con il cavaliere Marcello, la protagonista di U&D Over si è lasciata prendere dallo sconforto nel backstage della precedente registrazione.

A provare a spiegare i motivi delle tante delusioni d'amore che vive la torinese è stata Tina Cipollari, che, con la sua solita veemenza, ha accusato la "rivale" di ambire a fare coppia con signori molto più giovani di lei, per questo le sue relazioni non decollano.

L'opinionista, inoltre, ha sostenuto davanti a tutti che Gemma è cambiata tanto rispetto a quando ha cominciato la sua avventura a Uomini e donne: secondo lei la Galgani ha rifatto varie parti del suo viso per provare a dimostrare meno anni di quelli che ha.

Quando la diretta interessata ha smentito categoricamente quest'ipotesi, la collega di Gianni Sperti ha chiesto alla produzione di mostrare su un grande schermo le foto comparate della dama "ieri" e "oggi", per dimostrare che soprattutto il suo volto è mutato in vari aspetti negli ultimi anni.

L'unica gioia che la torinese ha vissuto nella registrazione del 16 gennaio, è la conoscenza con un signore che ha telefonato in redazione apposta per provare a corteggiare lei. Tina ha avuto da ridire anche su questo perché, secondo lei, il fatto che l'uomo in questione sia coetaneo della "rivale" non susciterà mai in lei un vero interesse.

Segnalazione a U&D: Armando frequenterebbe una ventenne

La puntata di U&D che è stata registrata ieri, giovedì 16 gennaio, ha visto l'ennesima discussione tra Armando Incarnato e Veronica Ursida: la dama ha accusato il suo ex di avere una relazione segreta fuori dagli studi tv e qualcuno le avrebbe mandato le prove di ciò sui social network.

La bella romana, inoltre, ha inviato alla redazione del datingshow gli screenshoot che dimostrerebbero che il cavaliere uscirebbe di nascosto con una ventenne da tanto tempo e che il loro ultimo incontro risalirebbe a pochi giorni fa.

Nuovi interessi per Barbara e Anna a U&D

La registrazione del Trono Over di U&D, che dovrebbe andare in onda tra qualche settimana, è stata contrassegnata anche da nuove interessanti conoscenze: Barbara De Santi, per esempio, ha iniziato a frequentare Marcello, il cavaliere che aveva suscitato interesse in Gemma Galgani non molto tempo fa.

Tra i due c'è una notevole differenza d'età, ma la dama ha deciso di continuare ad uscire con lui soprattutto perché è stata colpita dalla Porsche con la quale è andata a prenderla al loro primo appuntamento. Anna Tedesco, invece, sembra aver perso la testa per il più giovane Mattia: tra i due ci sono stati vari baci appassionati e anche la promessa che presto avrebbero condiviso un weekend romantico.

Valentina Autiero ha provato a far aprire gli occhi alla collega dicendole che il suo amato le ha chiesto di uscire insieme pochi giorni prima, ma lei non ha voluto sentire ragioni perché si fida di lui ciecamente.