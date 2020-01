Giovedì 16 gennaio è stata effettuata una registrazione del trono over di U&D. Il sito Il vicolo delle news ha, come sempre, riportato le anticipazioni in merito a quanto accaduto. Stando a quello che è emerso, pare che tra i momenti più esilaranti ci sia stato un simpatico siparietto tra Tina e Gemma. Questa volta, però, a surriscaldare gli animi ci hanno pensato delle foto portate dalla Cipollari volte a dimostrare che la sua rivale abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Gemma, ovviamente, ha provato a smentire con tutta se stessa, ma le immagini in questione sembrerebbero aver evidenziato alcune differenze nelle labbra della protagonista.

In seguito, Veronica ha portato in studio una segnalazione su Armando.

Registrazione di Uomini e Donne del 16 gennaio: Tina mostra le foto del 'prima e del dopo' di Gemma

Come di consueto, la registrazione del trono over di U&D inizia sempre da Gemma. Dopo aver chiuso con Marcello, la dama si è cimentata nella conoscenza di un nuovo corteggiatore. Prima che questo accadesse, però, Tina ha dichiarato di dover fare una segnalazione. L'opinionista ha accusato la sua rivale di essersi rifatta le labbra.

Per avvalorare la sua tesi, la Cipollari ha mostrato a tutti anche delle foto relative al prima e dopo. Molti presenti in studio si sono mostrati d'accordo con Tina, anche se c'è stato qualche dissenso.

Il pubblico difende Gemma

Specie dal pubblico, pare siano insorte alcune persone che hanno voluto difendere Gemma dicendo che, in realtà, la differenza non fosse così esagerata. Ad ogni modo, dopo questo simpatico siparietto, la dama ha incontrato il suo nuovo corteggiatore.

Lui è un suo coetaneo e la notizia pare abbia irrigidito un po' la dama torinese. Questo, dunque, fa immediatamente sorgere il sospetto che la Galgani sia interessata solo a uomini più giovani di lei.

U&D trono over: la polemica contro Armando

Andando avanti con quanto accaduto nella registrazione del trono over di U&D, vediamo che Anna si è trovata molto bene con Mattia al punto da arrivare a scambiarsi baci appassionati.

Barbara, invece, ha incontrato in esterna Marcello. I due sono stati molto bene, nonostante la differenza d'età. Successivamente si è passati al tasto dolente riguardante Armando. Quest'ultimo è stato accusato da Veronica di frequentare una ragazza di 20 anni. Lui ha, ovviamente negato, ma la Ursida ha detto di avere delle foto di alcune conversazioni intercorse tra i due.

Dopo, Veronica ha chiesto a Roberta di andare a parlare lontano dalle telecamere per capire cosa le avesse detto Armando nella precedente puntata.

Samuel, infine, si è trovato molto bene con Aurora al punto da baciarla appassionatamente. La registrazione è volta al termine con una splendida sfilata delle donne vinta da Antonella.