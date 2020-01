Giovedì 30 gennaio è stata registrata una puntata di U&D Over che dovrebbe andare in onda su Canale 5 tra un paio di settimane. Le anticipazioni che riporta il blog "Vicolo delle News" informano i telespettatori che è stata ancora una volta Gemma Galgani la protagonista assoluta della giornata: la dama ha chiuso con Emanuele, ha litigato con Tina Cipollari ed ha sfilato con un abito 'non adatto' alla sua età.

Gemma lascia Emanuele e il pubblico di U&D 'insorge'

La frequentazione tra Gemma Galgani ed il signor Emanuele è già finita: ad appena due settimane dal loro primo incontro, i due si sono salutati pacificamente nel corso della registrazione di U&D che c'è stata oggi a Cinecittà.

Le anticipazioni sulla puntata del Trono Over del 30 gennaio, dunque, fanno sapere che la dama ha deciso di interrompere questa conoscenza perché non ha sentito alcun trasporto emotivo quando ha baciato il cavaliere.

I due, infatti, sono usciti a cena e si sono scambiati varie effusioni (alcune anche molto passionali), ma la torinese ha riflettuto a lungo prima di mettere fine a questo giovane rapporto: la motivazione che la donna ha dato, è che non ha provato una forte emozione dopo aver baciato Emanuele, quella che invece ha sentito con le sue ex fiamme.

Tutto il pubblico presente e gli opinionisti hanno attaccato la protagonista del dating-show, accusandola di volere accanto soltanto uomini molto più giovani e prestanti di lei (il signore in questione è coetaneo della Galgani, che ha da poco compiuto 70 anni), ma la diretta interessata non si è fatta intimidire ed ha confermato la sua intenzione di chiudere.

La richiesta di Tina Cipollari: convocati gli ex di Gemma

Quando Gemma ha cominciato ad attaccare Emanuele, dicendogli che ha sempre frequentato donne più giovani di lei, Tina Cipollari ha fatto un importante appello. Su "Vicolo delle News", dunque, si legge che oggi la bionda opinionista ha invitato in studio tutti gli ex della Galgani: il suo obiettivo è dimostrare che la dama cerca sempre scuse pur di non fidanzarsi e lasciare la trasmissione.

Lo scontro tra la "vamp" e la torinese, inoltre, è proseguito anche durante la sfilata a tema "Stasera mi dirai di sì". La protagonista del Trono Over ha fatto la passerella con indosso un lungo abito con uno spacco vertiginoso e in tanti l'hanno criticata perché, a loro modo di vedere, l'abito non si addice ad una donna della sua età.

Ida torna in studio e fa intendere che è in crisi con Riccardo

Sempre nel corso della sfilata che c'è stata nella registrazione di U&D del 30 gennaio, il pubblico presente ha assistito al ritorno in studio di Ida Platano. Ad una settimana dalla sua partecipazione al programma in coppia con Riccardo, la bresciana si è presentata da sola e non ha proferito parola sul suo rapporto.

Dopo che ha fatto la passerella, infatti, in tanti le hanno chiesto come andassero le cose col fidanzato e lei è scoppiata subito a piangere. La protagonista del Trono Over, inoltre, non ha voluto rispondere a nessuna domanda riguardante il suo privato e si è limitata a versare copiose lacrime.

La sensazione che hanno avuto tutti i presenti è che la storia d'amore tra Ida e Riccardo sia nuovamente in crisi: lei, infatti, ha pubblicato ben due canzoni malinconiche sui social network prima di partecipare alla registrazione, lasciando intendere che la sua relazione sta vivendo un brutto momento.

Guarnieri non ha preso parte alla puntata di oggi, ma il parere che condividono in molti è che prossimamente sia lui che la sua dolce metà torneranno regolarmente a far parte del cast del dating-show, insieme oppure separati.