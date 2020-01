Aria di crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Del resto, le ultime Stories della dama siciliana non lasciavano presagire nulla di buono e la conferma che tra i due fosse accaduto qualcosa è arrivato nel corso della registrazione di questo pomeriggio (30 gennaio) del trono over di U&D. Come anticipato da Il Vicolo delle News, la parrucchiera è tornata in trasmissione per partecipare alla sfilata ma sia la conduttrice che gli opinionisti hanno notato che c’era qualcosa che non andava.

A questo punto le è stato chiesto se c’erano stati problemi con il cavaliere tarantino.

In un primo momento la Platano non ha voluto rispondere ma, dopo pochi istanti, è scoppiata in lacrime, lasciando intendere che il rapporto è nuovamente in bilico. In precedenza, Ida aveva condiviso su Instagram una parte del brano Forza e coraggio di Alessandra Amoruso: “Anche se chi ti ha già deluso doveva ancora dare il peggio di sé”. Un passaggio rimarcato dalla dama in Stories e che è sembrato diretto a Riccardo.

Spoiler U&D: Ida e Riccardo, dalla proposta di nozze alla nuova crisi

Nuovo colpo di scena nella telenovela senza fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Da alcuni giorni circolavano voci in libertà di nuove tensioni tra i due protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne. Dopo la proposta di nozze del tarantino, sembrava che il rapporto fosse definitivamente decollato e la consegna dell’anello, immortalata dal cavaliere su Stories, aveva acceso l’entusiasmo dei fan della coppia.

In molti erano convinti che il prossimo passo sarebbe stato quello di fissare la data del matrimonio e che l’annuncio sarebbe avvenuto negli studi del people show condotto da Maria De Filippi.

In realtà, il quarantenne pugliese e la dama sono tornati in trasmissione ma per riferire di nuove discussioni. “Litighiamo per cose banali” - hanno sottolineato entrambi con la Platano che ha rimproverato al cavaliere di non aver fatto gli auguri a Gemma in occasione del compleanno.

Le Stories della Platano prima delle lacrime durante la registrazione del trono over

Nelle ultime ore Ida aveva pubblicato una serie di Stories che avevano allarmato i numerosi fan.

Oltre a condividere una frase di un brano di Alessandra Amoroso dal significato inequivocabile, la dama ha pubblicato un enigmatico post che sembrava preannunciare un addio: “Ti terrò sempre tra le cose che non dimentico, in una parte del mio cuore tu ci sei sempre. E continuerò a proteggerti ed a sostenerti sempre”. Nel corso della registrazione odierna del trono over di Uomini e donne, la Platano è scoppiata in lacrime al termine della sfilata dopo che le era accaduto qualcosa con Riccardo.

La siciliana, da tempo ‘trapiantata’ a Brescia, non ha voluto rispondere neanche a chi le ha chiesto se aveva preso una pausa di riflessione.

In ogni caso Ida non ha smentito i rumors relativi alla crisi con Guarnieri ed il comportamento assunto in trasmissione ha lasciato intendere che il rapporto si è nuovamente incrinato.