Giovedì 16 gennaio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over dove non sono mancati discussioni e colpi di scena. Come di consueto, la puntata è iniziata con lo sfogo di Gemma Galgani la quale, dopo aver detto addio a Marcello, non ha nascosto di sentirsi sola. Per lei arriverà un nuovo corteggiatore, non prima di aver avuto una accesa discussione con Tina Cipollari. L'opinionista questa volta, la accuserà di essersi ritoccata le labbra. Spazio anche a Mattia e Anna Tedesco che racconteranno come sta proseguendo la loro conoscenza.

Tra i due è scattato un bacio appassionato, mentre nuove segnalazioni metteranno nei guai Armando.

Tina accusa Gemma di essersi rifatta le labbra

Novità in merito ai protagonisti del Trono Over giungono dal sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', il quale riporta quanto accaduto nell'ultima registrazione del 16 gennaio. Da quanto si apprende, protagonista della puntata, ancora una volta, la dama storica Gemma Galgani, la quale mostrerà tutto il suo dispiacere per non aver ancora trovato l'amore.

Sarà ancora una volta Tina ad attaccare la sua 'rivale', sottolineando il fatto che la Galgani cerca sempre uomini più giovani di lei. Tra l'altro, l'opinionista mostrerà dei video di Gemma di qualche anno fa, sostenendo che la torinese si sia fatta delle punturine alle labbra nel corso di questi anni. Ritocchi smentiti da Gemma, ma che daranno il via ad una lunga discussione tra le due.

Spoiler registrazione del 16 gennaio: nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Dopo l'acceso scontro tra Tina e Gemma, per quest'ultima arriverà un nuovo corteggiatore che si scoprirà essere suo coetaneo. Dalle informazioni pervenute, pare che l'uomo sia un musicista e amante del ballo. Nonostante qualche titubanza iniziale, alla fine la dama torinese accetterà di conoscerlo meglio e da quanto rivelano le anticipazioni, balleranno insieme per tutta la puntata.

In attesa di scoprire come procederà tra i due, altre tensioni animeranno lo studio di Maria De Filippi. Protagonista ancora una volta Armando e le segnalazioni su di lui. Questa volta sarà Veronica ad attaccarlo, portando alla redazione degli screen shot dai quali si evincerebbe come il cavaliere si stia frequentando con una 20 enne al di fuori di Uomini e donne.

Uomini e donne, anticipazioni: bacio appassionato tra Mattia e Anna Tedesco

Attraverso il sito 'Il vicolo delle news' si viene a sapere che vi saranno novità anche per la coppia formata da Mattia e Anna Tedesco. I due, al centro dello studio, racconteranno di essersi baciati appassionatamente durante un'uscita, segno che la loro conoscenza sta procedendo nel migliore dei modi. Poco dopo, si scoprirà che il cavaliere si sta sentendo anche con Valentina, con la quale avrebbe un appuntamento tra qualche giorno.

Quest'ultima, dopo aver saputo del bacio con Anna, deciderà di interrompere la conoscenza con Mattia, mentre la Tedesco, non si scomporrà dopo aver saputo che Mattia si vedeva anche con Valentina. In molti si stupiranno dell'atteggiamento di Anna e avranno il timore che la dama possa andare incontro a una cocente delusione.

Ricordiamo che quanto accaduto nella registrazione di Uomini e donne del 16 gennaio, andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.