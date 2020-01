Una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne si è tenuta lo scorso 21 gennaio presso gli studi Elios di Roma. Dame e cavalieri si sono dunque ritrovati e, stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', non sono mancate discussioni e colpi di scena. Tra le protagoniste anche Barbara De Santi, la quale sembra abbia perso la pazienza con Marcello sino ad arrivare a lanciargli contro una scarpa, fortunatamente mancando il bersaglio. Novità anche per Gemma che avrà il piacere di conoscere un nuovo corteggiatore, Emanuele.

Registrazione U&D, Barbara perde il controllo con Marcello

Continuano a destare grande curiosità i protagonisti del filone senior di Uomini e donne che, settimana dopo settimana, continuano a regalare al pubblico, sorprese e colpi di scena. Ad accendere lo studio di Maria De Filippi nell'ultima registrazione, sarà Barbara De Santi che, secondo quanto riportato da 'Il Vicolo delle news', si renderà protagonista di un episodio a dir poco sorprendente. La dama infatti, perderà il controllo nel corso di una discussione con Marcello e lo farà per una incomprensione relativa ad un'uscita tra i due.

Nonostante i futili motivi della discussione, Barbara sarà talmente fuori di sé da arrivare a scagliare una scarpa contro il cavaliere. Fortunatamente Marcello riuscirà ad evitare il peggio, mentre Armando non perderà occasione per rimproverare la De Santi per il suo comportamento.

A U&D nuovo corteggiatore per Gemma

Mai come in questa stagione, i protagonisti del Trono Over di U&D sembrano litigiosi ed inquieti, come la dama storica Gemma Galgani, sempre più insofferente per non essere ancora riuscita a trovare l'amore.

Dopo aver liquidato Juan Luis e Marcello, la Galgani farà la conoscenza di Emanuele, un nuovo cavaliere che sembrerà essere interessato anche ad Antonella. Questo fatto non farà piacere a Gemma, che non vorrà trovarsi di nuovo in competizione con la dama già sua 'rivale' ai tempi della sua conoscenza con Jean Pierre.

Anna e Mattia si dicono addio nell'ultima registrazione di U&D

Le anticipazioni su quanto accaduto nello studio di U&D lo scorso 21 gennaio riportano novità anche in merito alla coppia formata da Anna Tedesco e Mattia.

Nell'ultima settimana, i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati, tanto che Anna dichiarerà di voler chiudere la conoscenza. Anche Mattia sarà della stessa opinione, mentre Valentina interverrà sostenendo che il cavaliere si sia tirato indietro a causa della differenza d'età con la Tedesco.

Si ricorda che, quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e donne del 21 gennaio, verrà mandato in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane.