Venerdì 3 gennaio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo delle news, nello studio di Maria De Filippi ne sarebbero successe di tutti i colori. Juan Luis non era presente e ciò fa pensare che tra lui e Gemma sia definitivamente finita. Clamorosa novità invece su Armando Incarnato, oggetto di una segnalazione, secondo la quale l'uomo frequenterebbe una persona al di fuori della trasmissione. Stesse insinuazioni fatte, già da tempo, da Gianni Sperti, ma questa volta supportate da delle prove.

Sarà proprio l'opinionista a cacciare Incarnato dallo studio di Maria De Filippi.

Spoiler registrazione del 3/1: Armando cacciato da Uomini e donne

Una registrazione ricca di colpi di scena quella tenutasi lo scorso 3 gennaio presso gli studi Elios di Roma. Protagonista, il cavaliere Armando Incarnato, da tempo oggetto di segnalazioni da parte di Gianni Sperti. Come noto, l'opinionista da mesi, sostiene che Incarnato abbia una donna al di fuori degli studi televisivi. Accuse che verranno riproposte nella nuova registrazione, dove verranno portate anche delle prove eloquenti.

Armando quindi, pare sia stato smascherato e, da quanto si apprende, sarà proprio Gianni a cacciarlo dallo studio.

Juan Luis assente alla registrazione: è addio tra lui e Gemma

Dopo quanto emerso su Armando, le dame con cui si è frequentato il cavaliere partenopeo, si scateneranno con tanto di accuse e recriminazioni, arrivando a dirgliene di tutti i colori. Solo dopo le prossime registrazioni, si capirà se il suo sia un addio definitivo oppure no. Il cavaliere infatti, potrebbe tornare in studio, nel tentativo di giustificarsi o replicare alle pesanti segnalazioni. Nonostante la puntata sia stata incentrata per lo più su Armando, si è tornati a parlare anche di Gemma, la quale ha preso atto dell'assenza di Juan Luis. Ciano, infatti, dopo essere stato allontanato la scorsa settimana, non ha più messo piede nello studio di Maria De Filippi e questo fa supporre che la Galgani abbia messo una pietra sopra alla loro conoscenza.

Ora, con l'abbandono di Juan Luis e Armando, il parterre maschile si è privato di due personaggi che, nel bene e nel male, hanno catalizzato l'interesse dei telespettatori negli ultimi periodi. Si ricorda che, quanto avvenuto nella registrazione del 3 gennaio, andrà in onda su Canale 5, nel corso dei prossimi giorni. Tra le altre cose, gli spoiler svelano che una nuova registrazione del Trono Over è prevista per oggi 4 gennaio, in attesa del filone Classico del programma, che vedrà finalmente la scelta di Giulio Raselli.