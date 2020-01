A distanza di poche ore dalla precedente registrazione, dame e cavalieri del Trono Over, si sono di nuovo ritrovati presso gli studi Elios di Roma. Sabato 4 gennaio infatti, si è registrata una nuova puntata, dove non sono mancati colpi di scena, battibecchi e lacrime. Dopo l'addio di Armando nella puntata precedente, a causa di una segnalazione di Gianni, il cavaliere non ha fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi, segno che il suo abbandono potrebbe essere definitivo. Novità invece per Gemma la quale, stando a quanto riportato sul sito Il Vicolo delle news, sembra aver dimenticato in fretta Juan Luis.

Anticipazioni Trono Over: Armando smascherato, non fa ritorno in studio

Grande clamore ha suscitato la notizia riportata dal sito di anticipazioni, su quanto accaduto nella registrazione di Uomini e donne di venerdì scorso, dove Armando è stato smascherato da Gianni Sperti, circa una sua frequentazione con una misteriosa donna, fuori dagli studi televisivi. Accuse supportate da prove e che hanno avuto come conseguenza, il clamoroso addio di Armando Incarnato dal programma. Nella registrazione del 4 gennaio, vi è stata grande curiosità, per conoscere il destino del cavaliere che, stando alle anticipazioni, non era presente in studio, segno che la decisione di lasciare Uomini e donne sia definitiva.

Gemma dimentica Juan con Marcello

Se Armando pare essere definitivamente fuori dal programma, Gemma Galgani invece, continua a tenere desta l'attenzione del pubblico. Dopo aver dato il benservito a Juan Luis, la dama torinese si è consolata in fretta, accettando di conoscere Marcello. Con quest'ultimo, vi sono già stati dei baci a stampo, ma vi sarà subito un fraintendimento. Il Cavaliere infatti, preciserà di non aver dato l'esclusiva alla Galgano, dato che sta portando avanti anche la conoscenza con Antonella e Anna. Un boccone amaro da digerire per Gemma, che sembrerà nuovamente vicina alle lacrime. Nella nuova registrazione inoltre, si sono svolte ben due sfilate, una delle donne e l'altra degli uomini. A vincere nelle rispettive categorie, sono stati Pamela e Massimiliano. Lacrime invece per Valentina A.

Dopo essere stata pesantemente criticata per le sue gambe.

Si ricorda che, quanto accaduto nella registrazione del 4 gennaio, andrà in onda su Canale 5, nel corso dei prossimi giorni. Dal 7 gennaio infatti, Uomini e donne ritornerà a tenere compagnia ai numerosissimi fan, dopo la lunga pausa dovuta alle festività natalizie. Per chi si fosse perso qualche puntata, queste sono disponibili sul sito 'Witty tv', insieme a diverse curiosità sui protagonisti del parterre di Maria De Filippi.