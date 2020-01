Mercoledì 15 gennaio a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over, incentrato ancora una volta su Armando Incarnato. Dalle anticipazioni pubblicate poche ore fa su 'Witty tv' il cavaliere, dopo l'acceso scontro con Roberta avvenuto nella scorsa puntata, verrà messo alle strette da Maria De Filippi, la quale chiederà spiegazioni sulla segnalazione giunta su di lui e che lo vedrebbe fidanzato al di fuori del programma. In attesa di conoscere quanto succederà ad Armando, nella nuova puntata spazio anche alla sfilata femminile, con tanto di sfida tra Veronica e Roberta.

Dopo lo scontro con Armando, Roberta sfida veronica nella sfilata

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno riservato non pochi colpi di scena ai telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Dopo il clamoroso addio di Juan Luis, Gemma si è consolata in fretta con il nuovo cavaliere Marcello, salvo poi scoprire che l'uomo sta conoscendo anche Anna Tedesco e Antonella. La cosa sembra non essere molto gradita alla Galgani, la quale comunque sembrerà intenzionata a continuare la conoscenza con il cavaliere.

Animi accesi invece per quanto riguarda Armando, il quale entrerà anche nella discussione tra Barbara e Mattia. Come noto, Incarnato ha lasciato il numero alla De Santi, la quale però ha declinato l'invito. La puntata di domani 15 gennaio vedrà inoltre le dame del parterre sfilare in costume e, ironia della sorte, vi sarà una sfida tra le due ex di Armando, Veronica e Roberta.

Spoiler puntata del 15 gennaio: Maria chiama Armando a rispondere alle segnalazioni

In attesa di scoprire chi sarà la vincitrice della sfilata femminile, le anticipazioni svelano che Armando sarà chiamato da Maria De Filippi a rispondere alle diverse segnalazioni giunte in trasmissione, e riportate sia da Gianni che da Veronica e Barbara. Il cavaliere dunque, verrà messo alle strette dalla conduttrice e, non potrà far altro, che rispondere alle tante curiosità e perplessità sulla vicenda.

Le segnalazioni, da quanto si evince, lo accusano di avere un flirt al di fuori di Uomini e Donne. Solo dopo la messa in onda della puntata, si scoprirà se Armando sarà riuscito a convincere Maria e il pubblico della sua buona fede, rispedendo così al mittente tutte le accuse.

Si ricorda inoltre che, quanto andrà in onda domani 15 gennaio su Canale 5, fa riferimento alle registrazioni avvenute il 3 e 4 gennaio scorso e le cui anticipazioni sono pubblicate anche sul sito 'Il Vicolo delle news'. Per rivedere le puntate già andate in onda inoltre, basta collegarsi al sito 'Witty tv', dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni appuntamento.