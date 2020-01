Venerdì 31 gennaio su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over, dove non mancheranno scontri e discussioni. I cavalieri e le dame del parterre, ancora una volta non si risparmieranno e durante la sfilata femminile ne succederanno di tutti i colori. Secondo quanto pubblicato su 'Witty tv', il nuovo appuntamento sarà caratterizzato dalle scintille tra Armando e Tina, a seguito della votazione bassa data dal cavaliere alla sua ex fiamma Veronica.

Sarà Antonella la vincitrice della sfilata dal tema 'Seducente come in un film' tra gli applausi del pubblico di U&D.

Anticipazioni Uomini e donne: Tina contro Armando per il '4' rifilato a Veronica

Come rivelato dalle anticipazioni e che fanno riferimento a quanto accaduto nella registrazione di U&D dello scorso 16 gennaio, nel nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi, si darà il via alla sfilata femminile dal tema 'Seducente come in un film' dove le dame usciranno in passerella rifacendosi a qualche film famoso.

I cavalieri dunque si ritroveranno a dare il loro voto, ma qualcosa scatenerà la reazione dello studio e della Cipollari in particolare. Protagonista ancora una volta Armando Incarnato, che rifilerà un voto bassissimo a Veronica. Da qui, l'attacco di Tina che accuserà il cavaliere di non essere per nulla obbiettivo su quella che, fino a poche settimane fa, poteva considerarsi la sua fidanzata.

La sfilata di U&D in onda il 31 gennaio scatena polemiche e applausi

Il pessimo voto di Armando a Veronica darà il via ad un pesante diverbio, stemperato poi dall'ingresso in passerella delle altre dame. Alessia coinvolgerà anche Samuel, il quale sarà tirato in ballo anche da Roberta. Anna invece terminerà la sua sfilata sedendosi sulle ginocchia di Mattia, dando il via ai commenti di Gianni Sperti.

Valentina si vestirà da Jessica Rabbit, mentre Barbara De Santi vestirà i panni di Mortisia. Gemma invece farà il verso a Sofia Loren in 'Ieri, oggi e domani' e si esibirà in una sorta di spogliarello, a seguito del quale, non mancheranno gli attacchi di Tina, la quale dirà alla Galgani che, alla sua età, non può permettersi di vestirsi in quel modo. Grandi applausi invece per Antonella che sfilerà cantando anche la canzone di sottofondo. Sarà proprio lei la vincitrice della sfilata di U&D.

Anche nell'ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over, dame e cavalieri continueranno a destare la curiosità del pubblico, il quale continua a seguire tutte le vicende dei protagonisti con molto interesse, nonostante le continue liti e discussioni.

In attesa di scoprire ulteriori novità riguardanti Armando, Gemma e tutti i protagonisti del parterre del Trono Over, non resta che seguire la nuova puntata di U&D in onda venerdì 31 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14:45.