Martedì 14 gennaio a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni pubblicate su 'Witty tv', nello studio di Maria De Filippi ne succederanno di tutti i colori. Dopo l'ampio spazio dedicato alle nuove conoscenze di Gemma Galgani andate in onda lunedì, questa volta l'attenzione dei telespettatori sarà catalizzata da Armando Incarnato, il quale sarà oggetto di una segnalazione portata in trasmissione da Gianni Sperti.

il cavaliere verrà accusato dall'opinionista di avere una relazione fuori dagli studi televisivi e ciò non farà affatto piacere alle dame con cui si è frequentato in questi mesi, soprattutto a Roberta e Veronica.

Gianni porta una segnalazione su Armando: sarebbe già fidanzato fuori da U&D

Continuano i colpi di scena nel parterre del Trono Over, dove gli animi si surriscalderanno parecchio a causa di una segnalazione riportata da Gianni Sperti il quale, prove alla mano, affermerà che Incarnato abbia una relazione già da tempo con una donna al di fuori del programma.

Una doccia fredda, che scatenerà gli animi in studio, con Roberta e Veronica che ne diranno di tutti i colori al cavaliere. L'atteggiamento di Armando nei confronti delle dame è stato sempre molto ambiguo, motivo per il quale l'opinionista da diverso tempo insinuava che il cavaliere avesse un flirt al di fuori della trasmissione. Questa volta, le sue parole, sembra siano state supportate dalle prove che testimonierebbero come Armando abbia preso in giro tutti.

Spoiler U&D del 14 gennaio: Armando nei guai, Gemma continua con Marcello

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata ad Armando, ricordiamo invece che Gemma, pare abbia dimenticato in fretta Juan Luis con il nuovo cavaliere Marcello. Tuttavia, quest'ultimo sta conoscendo anche Anna e Antonella. Proprio la Tedesco, sarà ancora una volta presa di mira da Gianni, il quale continuerà ad insinuare che la dama non sia single come invece vuole far credere.

Si ricorda che, le vicende che andranno in onda domani 14 gennaio, fanno riferimento alla registrazione del Trono Over dello scorso 3 gennaio, dove tra le altre cose, vi sarà una discussione tra Mattia e Barbara, con quest'ultima che finalmente capirà il motivo per cui il cavaliere si è allontanato da lei.

Appuntamento dunque per martedì 14 gennaio su Canale 5, per scoprire tutte le novità riguardanti Armando, Gemma e tutti gli altri protagonisti del Trono Over di Uomini e donne. Inoltre, ricordiamo che sul sito 'Witty tv' è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni appuntamento.