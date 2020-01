Oggi 24 gennaio, a partire dalle 14:45, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al filone senior del programma di Maria De Filippi. Ancora una volta non mancheranno liti e discussioni che vedranno protagonisti nel nuovo appuntamento, anche Romolo e Olga, Erik e le due Valentina. Secondo quanto riportato dal sito 'Witty tv', a stemperare la tensione in studio vi sarà una sorta di gara di ballo a coppie, in cui anche Gianni Sperti si metterà in gioco ballando con Roberta Di Padua.

Anticipazioni U&D puntata odierna: Romolo offende Olga, poi le chiede scusa in ginocchio

La settimana si concluderà con un nuovo appuntamento dedicato al Trono Over che, in queste ultime puntate, non ha risparmiato accese discussioni. Secondo le anticipazioni, la puntata odierna inizierà ancora con l'amore tormentato tra Olga e Romolo, con quest'ultimo che, come noto, ha dichiarato tutto il suo amore alla dama, salvo poi ricevere un sonoro due di picche. Oggi Romolo accuserà Olga di essere attaccata al denaro, salvo poi pentirsi delle parole appena pronunciate e chiederle scusa in ginocchio.

Spoiler del 24 gennaio Uomini e donne: lite tra Erik e le due Valentina

Dopo la parentesi legata a Romolo e Olga, sarà il turno di Erik, il quale si troverà di fronte a Valentina M, la donna che ha frequentato per qualche giorno. Inaspettatamente, interverrà nella discussione l'altra Valentina, la quale non perderà occasione di attaccare Erik, sostenendo che il cavaliere è una persona falsa. Secondo la Autiero infatti, durante la loro frequentazione, Erik le avrebbe confidato di non considerare Valentina M, in quanto troppo matura.

Le dichiarazioni della Autiero daranno il via ad un'accesa discussione tra i tre.

Nuova dama e sfida di ballo nello studio di Uomini e donne

Le anticipazioni riportate dal sito 'Witty tv' e riguardanti la puntata del 24 gennaio vedranno anche la presenza di una nuova dama, Carlotta, la quale racconterà un po' della sua storia personale al resto del parterre. In studio inoltre, Diana si troverà di fronte a Luca e Simone e si scoprirà che la donna ha baciato entrambi.

Al momento, pare che la dama non sappia chi scegliere tra i due pretendenti, mentre la tensione in studio verrà stemperata grazie ad una sorta di sfida di ballo in coppia. Da quanto si apprende, Gianni ballerà con Roberta, mentre Gemma si scatenerà con Mattia.

Per scoprire ulteriori dettagli su quanto avverrà in puntata, non resta che seguire il nuovo appuntamento di Uomini e donne in onda oggi 24 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14:45. Su 'Witty tv' e su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse.