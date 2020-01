Giovedì 30 gennaio andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al filone senior della trasmissione di Maria De Filippi. Quanto trasmesso, farà riferimento alla registrazione dello scorso 16 gennaio, dove Tina accuserà nuovamente Gemma di essersi ritoccata nel corso di questi ultimi anni. A tal proposito, verrà mandato il video di una delle prime apparizioni della Galgani a Uomini e Donne. Quest'ultima tra l'altro, si commuoverà ripensando ai vecchi tempi, mentre vi sarà un nuovo scontro tra Valentina Autiero ed Erik.

La puntata avrà termine con una nuova sfilata, dove le dame saranno di nuovo protagoniste.

Anticipazioni U&D, Gemma accusata di essersi ritoccata nel corso degli anni

Le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento di U&D in onda giovedì 30 gennaio, riportano l'ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La conduttrice manderà in onda un vecchio filmato risalente ad una decina di anni fa, riguardante una delle prime apparizioni della dama torinese a Uomini e Donne. Sarà la Cipollari a sostenere che Gemma sia ricorsa a qualche ritocco estetico, mentre la diretta interessata rispedirà le accuse al mittente.

Un diverbio particolarmente acceso e che vedrà il pubblico in studio schierarsi dalla parte della dama, la quale si commuoverà ripensando ai momenti passati e ricordando le amiche che c'erano al suo fianco.

Spoiler U&D del 30 gennaio: la Autiero accusa Erik di essere falso

Secondo le anticipazioni fornite da 'Witty tv', le liti non interesseranno solo Tina e Gemma, ma anche Erik e Valentina Autiero.

Gli animi si scalderanno quando il cavaliere racconterà cosa sta accadendo con l'altra Valentina. Da quanto si apprende, i due, nonostante siano usciti insieme varie volte e si divertano parecchio insieme, decideranno di chiudere la conoscenza. Sarà a questo punto, che interverrà la Autiero accusando Erik di essere falso, per il fatto di volersi rapportare a donne più mature di lui solo per rimanere nel programma.

La tesi di Valentina sarà supportata anche da Tina e Gianni, i quali accuseranno anche Mattia della stessa cosa.

Diana e Luca ai ferri corti nella nuova puntata di U&D

Una puntata ricca di emozioni quella che andrà in onda domani 30 gennaio su Canale 5 e che vedrà anche Diana discutere animatamente in mezzo allo studio con Luca. Il cavaliere, si sarà risentito dopo aver saputo che la dama è uscita con Simone, mentre Diana avrà optato per quest'ultimo dopo essere venuta a conoscenza che Luca si sentiva anche con altre dame tra cui Roberta. Un diverbio che culminerà con l'addio tra Luca e Diana.

La puntata del 30 gennaio di U&D, si concluderà con una nuova sfilata dal tema 'Seducente come in un film' con Gemma che si vestirà da Sophia Loren in 'Ieri, oggi e domani', scatenando ancora una discussione con Tina.