Si è tenuta mercoledì 8 gennaio una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne, in cui non sono mancati numerosi colpi di scena. Oltre al ritorno di Armando Incarnato in studio, che ha portato con sé la sua ex e ha raccontato la sua verità sui rapporti che intrattiene con la donna, è stato dedicato spazio a Gemma Galgani. Dopo la delusione avuta da Juan Luis, la dama torinese ha già chiuso anche con Marcello che ha sentito altre dame e non ha voluto dare l'esclusiva a Gemma. Anna è una delle donne che interessano a Marcello, ma Gianni Sperti non ha perso occasione di attaccare la Tedesco che secondo lui è interessata solo al business.

La Tedesco nel mirino di Sperti, Armando in studio con la ex

Grosse novità si sono verificate durante la registrazione del trono over di Uomini e Donne, secondo quanto riportato da IlVicolodelleNews: Gemma Galgani si è messa nuovamente alla ricerca dell'amore. La conoscenza con Marcello si è già chiusa: il motivo è che il cavaliere, oltre a lei, ha sentito anche Antonella e Anna Tedesco. L'esclusiva, che non è stata ottenuta dalla Galgani, ha portato la dama torinese a dire addio a Marcello. A Gianni Sperti però non è sfuggito che Anna abbia pubblicizzato sui social il negozio del cavaliere e ciò ha portato ad una discussione tra l'opinionista e la dama.

Sperti ha accusato Anna di voler solo lucrare e di essere alla ricerca del business e non dell'amore. L'opinionista non ha intenzione di tralasciare nulla di ciò che concerne il comportamento di dame e cavalieri: è stato proprio lui durante la scorsa registrazione a smascherare Armando Incarnato, accusato di avere una relazione fuori dallo studio. Il napoletano è tornato al trono over portando con sé la sua ex Jeannette, la quale ha spiegato di aver rotto con lui tempo fa, ma di lavorare ancora nel negozio di Armando. La donna ha usato parole pesanti nei confronti di Veronica e Incarnato non ha difeso la dama: la cosa ha indispettito ancora di più Gianni. La Ursida, in ogni caso, ha minimizzato poiché si è detta interessata ancora ad Armando con il quale intende proseguire la conoscenza.

Valentina Autiero al veleno con Erik

Spazio è stato dedicato anche ad Erik, che dopo aver rotto con Valentina Autiero, frequenta l'altra Valentina di 12 anni più grande di lui. La Autiero ha affermato però che il cavaliere le aveva confessato di non vedersi accanto a donne più grandi di lui, ma di prenderle in considerazione solo per 'divertirsi'. Successivamente si è dato il via ad un ballo movimentato, ma Tina, sebbene spronata da Maria De Filippi, ha rifiutato di ballare di con Gemma. La Autiero, invece, ha ballato con un cavaliere per indispettire Erik che ha ballato con la nuova conoscenza.

Nel frattempo Diana è indecisa su due cavalieri. Continuano quindi ad essere molto movimentate le registrazioni del trono over: ben presto le puntate saranno mandate in onda e potremo conoscere tutti i particolari.

Nel frattempo, le anticipazioni ci regalano pomeriggi all'insegna dei sentimenti e delle risate.