Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', verrà dato molto spazio alla vicenda che vede come protagonista la severissima maestra di Bianca. Questa storyline andrà ben oltre quelle che possono essere delle banali incomprensioni tra un'insegnante intransigente e la sua migliore alunna, dal momento che Franco deciderà di intervenire, in prima persona, in questa vicenda. Boschi non sarà propriamente diplomatico con la Gagliardi e le sue dure parole scateneranno una serie di eventi che porteranno i fan nel vivo della trama.

Nel frattempo ci saranno sviluppi molto interessanti per il personaggio di Giulia Poggi e il suo amore virtuale Marcello. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio, relativi a queste due intricate storyline.

Franco affronta la maestra

Nelle ultime puntate di 'Un posto al sole' si è potuto osservare quanto la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) sia terrorizzata dalla sua nuova maestra. Con il ritorno a scuola dopo la pausa natalizia, le cose non sembreranno affatto migliorare e la bambina sarà sempre più intimorita dal giudizio della rigida insegnante Maria Grazia Gagliardi (Tiziana Bagatella).

Preoccupato per l'equilibrio psichico della figlia, Franco (Peppe Zarbo) perderà letteralmente le staffe ed avrà un durissimo confronto verbale con la docente.

La preoccupazione di Angela

Angela (Claudia Ruffo), venuta a conoscenza dell'acceso scontro verbale tra il marito e l'insegnante di Bianca, deciderà di correre ai ripari. La donna non sarà affatto felice del deprecabile intervento del marito e, temendo che la situazione possa degenerare, spronerà Franco a chiedere immediatamente scusa alla maestra Gagliardi. Non è chiaro se Franco accetterà o meno di rimediare al danno scusandosi, ma una cosa è certa, questa storyline non finirà qui e promette numerose sorprese in futuro che riguarderanno tutti i personaggi coinvolti in questa complessa vicenda.

L'amore misterioso di Giulia

Questa vicenda sta appassionando sempre di più i fan di 'Un posto al sole', quella che era iniziata come una semplice amicizia virtuale, presto avrà degli importanti sviluppi di trama.

Giulia (Marina Tagliaferri) sembrerà sempre più presa dal suo amore virtuale e, a quanto pare, Marcello inizierà a darle sempre più corda. Al momento è stata mostrata solo una foto di quest'uomo e si è sentita la sua voce, ma nessun attore è stato accreditato come Marcello Sermonti, e il fatto che finora questo personaggio sia presente solo virtualmente ha iniziato a far crescere i sospetti che dietro il suo profilo possa nascondersi qualcosa di inquietante.