Come anticipato dal settimanale Telepiù, nelle prossime puntate di Un posto al sole si potrà assistere a un'interessante evoluzione della vicenda che vede coinvolti la maestra e la famiglia Boschi. In particolare verrà approfondito molto il personaggio di Maria Grazia Gagliardi dandogli lo spessore che merita e senza banalizzarlo, con l'etichetta di maestra frustrata che se la prende con gli alunni. Anche in questo caso la soap, senza prendere particolari posizioni, racconterà una storia lasciando poi il giudizio agli spettatori.

Di seguito un accurato approfondimento di questa drammatica vicenda e le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 febbraio, relativi a questa storyline.

L'aggressione a Franco

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà data una chiave di lettura più ampia a questa vicenda poiché, visti gli eventi, risulterebbe facile demonizzare Maria Grazia Gagliardi (Tiziana Bagatella) ed etichettarla semplicemente come una cattiva maestra. Durante un'animata discussione con Franco (Peppe Zarbo) la docente aggredirà l'uomo e nei giorni successivi inizierà a girare in rete un video dell'accaduto.

Ovviamente i vari genitori resteranno indignati da tale gesto e inizieranno a chiedere a gran voce che l'insegnante venga repentinamente allontanata dalla scuola.

Angela unica alleata della maestra

Ironia della sorte, l'unica alleata della maestra resterà Angela (Claudia Ruffo) che cercherà in tutti i modi di placare gli animi esagitati, mentre la maestra deciderà di prendersi una pausa dal lavoro.

Purtroppo la situazione non farà altro che peggiorare poiché nel frattempo la supplente, che l'ha sostituita, risulterà amatissima dai suoi alunni tra cui la piccola Bianca (Sofia Piccirillo). La bambina riacquisterà finalmente il suo sorriso e sarà nuovamente felice di andare a scuola. A questo punto Franco (Peppe Zarbo), molto soddisfatto degli ultimi sviluppi, ne discuterà con la moglie, ma proprio in quel momento arriverà una drammatica telefonata in cui la maestra Gagliardi, piangendo, si scuserà per aver perso la pazienza e ammetterà di aver commesso gravissimo errore

Una lettera d'addio

Franco non accetterà le scuse e non si lascerà commuovere mentre Angela sarò di tutt'altro avviso, la donna percepirà qualcosa in più nelle nella voce tremante della donna e capirà il grave momento di crisi che sta attraversando la docente.

Terminata la telefonata, la Gagliardi scriverà un' inquietante lettera che suona come un messaggio di addio alla figlia. A questo punto non vengono forniti ulteriori dettagli sulla vicenda, difficile capire se tutto si risolverà positivamente o se la storia si chiuderà in modo drammatico, in ogni caso va reso onore agli autori di Un posto al sole per avere presentato una storia delicata senza banalizzarla, ma approfondendo accuratamente il disagio interiore dell'antagonista.