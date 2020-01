Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà approfondita la vicenda legata a Bianca e la sua severa insegnante. Il disagio della bambina sarà tale da influenzare anche il rapporto tra Franco e Angela. Nel frattempo Giulia riceverà un inaspettata proposta da parte di Marcello, mentre Filippo cercherà, a fatica, di rimettere assieme i cocci del suo matrimonio. Di seguito le anticipazioni e le trame di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 13 al 17 gennaio.

Lunedì 13 gennaio: Angela preoccupata

Marcello farà una sorprendente proposta a Giulia (Marina Tagliaferri) che spiazzerà la donna, rendendola però molto felice. Dopo essersi duramente scontrata con suo marito, Angela (Claudia Ruffo) capirà che i problemi a scuola di Bianca (Sofia Piccirillo) sono molto più gravi del previsto. Niko (Luca Turco) scoprirà che Beatrice (Marina Crialesi) fa di nuovo coppia con Aldo Leone (Luca Capuano).

Martedì 14 gennaio: Bianca non vuole andare a scuola

Serena (Miriam Candurro), sempre più sotto stress, dovrà affrontare l'ennesima piccola crisi al bed and breakfast, nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) cercherà di riconquistare la stima e la fiducia di sua moglie offrendole tutto il suo appoggio.

Franco (Peppe Zarbo) e Angela cercheranno di trovare una soluzione alternativa per la crisi che si è creata con Bianca, dal momento che la bimba si rifiuta di tornare a scuola.

Mercoledì 15 gennaio: Franco e Angela in crisi

Filippo sarà convinto di poter ancora recuperare il suo rapporto con Serena. Nel frattempo i gravi problemi di Bianca a scuola avranno una pessima influenza sulla relazione tra Franco e Angela. Giulia Poggi si appresterà a incontrare per la prima volta Marcello, ma qualcosa non andrà secondo i piani.

Giovedì 16 gennaio: Otello vs Renato

Serena si appresterà a partire assieme a Irene (Greta Putaturo), mentre Filippo sarà sempre più preoccupato all'idea di perdere per sempre la sua famiglia. Angela inizierà a valutare l'ipotesi di prendere un insegnante che dia delle ripetizioni private alla piccola Bianca.

Lo scontro tra Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato) si farà sempre più serrato e, mentre la casa piomberà nel caos più totale, nessuno dei due sembrerà disposto a cedere.

Venerdì 17 gennaio: cantieri a rischio

Marina (Nina Soldano) sarà molto preoccupata in attesa di ricevere una riposta da parte di Valerio Viscardi, in merito alla cessione delle proprie quote dei cantieri. Un vero e proprio team formato da Raffaele (Patrizio Rispo), Guido (Germano Bellavia), Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) cercherà di trovare una soluzione per far fare pace a Renato e Otello.