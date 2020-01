Chi segue Un posto al sole, sa che esiste una sorta di regola non scritta che vuole che tutti i personaggi prima o poi lavorino al Vulcano. Negli ultimi anni in cucina si sono avvicendati come chef: Teresina, Raffaele, Patrizio e Andrea. Se invece si vanno a considerare i personaggi che sono passati nel celebre locale come camerieri la lista diventa ancora più lunga e vede personaggi come Niko, Greta. In tempi recenti Alex e Anita e in passato persino Marina Giordano prima che diventasse una ricca imprenditrice.

C'è da dire che a questo lungo appello in effetti manca ancora Rossellina, ma nelle prossime puntate potrebbe essere colmata questa piccola lacuna. Di seguito un approfondimento della vicenda e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio, relative al personaggio di Rossella.

Torna Rossella

Va fatta una doverosa premessa, al momento non c'è nessuna ufficialità riguardo a questa notizia, l'unica fonte sono alcune stories che Luca Turco e Giorgia Gianetiempo si sono divertiti a pubblicare in giornata.

Giorgia mancava da un po' di puntate ad Un posto al sole e, visto che ora c'è l'ufficialità del suo rientro, ha iniziato a postare alcuni filmati sul set. In questi video la si vede interagire con Lorenzo Sarcinelli (Patrizio Giordano), Samanta Piccinetti (Arianna Landi) e ovviamente il suo compagno nella vita Luca Turco (Niko Poggi). Giorgia è apparsa scatenata e divertita, in un duetto esilarante con Lorenzo Sarcinelli ha rubato del cibo di scena dal set, tuttavia c'è un dettaglio davvero importante che non sarà sfuggito ai fan.

La divisa del Vulcano

Giorgia in più di una stories è apparsa con indosso la divisa del Vulcano, in un battibecco simpatico con Luca Turco, che si dichiarava stufo di di essere seguito dalla sua compagna anche sul set di Un posto al sole, lei ha dichiarato che si trovavano nel suo locale.

Difficile ipotizzare che Giorgia avesse indossato la divisa solo per gioco, l'attrice del resto aveva dichiarato che nel 2020 ci sarebbero state molte sorprese per il suo personaggio e un ambiente come il Vulcano le darebbe di sicuro maggiore spazio per interagire con gli altri personaggi. C'è da capire però se sarà lì per poco tempo per dare una mano alla madre o se la sua sarà una permanenza più lunga.

Rossella e Silvia aiutano Otello

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella farà il suo ritorno nella soap e cercherà di dare una mano ad Otello (Lucio Allocca). La ragazza con l'aiuto della madre Silvia (Luisa Amatucci) proverà a risolvere la crisi tra l'ex vigile Testa e sua nonna Teresina. Non si sa quanto le due riusciranno effettivamente ad aiutare l'uomo, ma tant'è che Otello in qualche modo riuscirà a risolvere il problema della sua relazione a distanza con Teresina.