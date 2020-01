Prosegue l'appuntamento con le avvincenti notizie su Un posto al sole, la soap opera ormai 'punta di diamante' della tv di Stato. La trama della puntata del 6 gennaio su Rai 3, rivela che Serena Cirillo comincerà ad avere qualche dubbio sul rapporto tra Filippo Sartori e Viviana Carlino, la nuova ospite del Bed & Breakfast. Alex Parisi, invece, tornerà a lavorare al Caffè Vulcano per la gioia di Vittorio Del Bue.

Un posto al sole, puntata 6 gennaio: Serena ha dei dubbi su Filippo e Viviana

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla nuova puntata in programma lunedì 6 gennaio 2020 su Rai 3, annunciano importanti novità.

Nel dettaglio, Serena comincerà ad avere dei dubbi su Filippo. Ovviamente, la Cirillo non saprà ancora la verità sul rapporto che esisteva tra il marito e Viviana (Angela Bertamino). La proprietaria del Bed & Breakfast, infatti, si accorgerà che il Sartori cambia atteggiamento in presenza della Carlino all'interno della sua nuova attività, inaugurata da poco tempo. Per questo motivo, la donna sarà sempre più intenzionata a scoprire come stanno le cose tra il figlio di Roberto e la nuova arriva

ta. Riuscirà Serena (Miriam Candurro) a scoprire cosa turba Filippo (Michelangelo Tommaso)?

In contemporanea a tutto questo, Carla (Vittoria Schisano) e Mia cercheranno di superare le divergenze che le aveva allontanate in passato. Carla, infatti, tenterà di riconquistare la fiducia della sorella di Alex. Ci riuscirà? Possiamo svelare che la ragazzina simpatica e ribelle, interpretata dall'attrice Ludovica Nasti, sotterrerà l'ascia da guerra, tanto da concedere alla madre una nuova chance.

Alex torna al Caffè Vulcano per la gioia di Vittorio

Gli spoiler di Un posto al sole in onda domani 6 gennaio in occasione dell'Epifania, rivelano che si tornerà a raccontare le vicende di una delle coppie più amate dello sceneggiato: Alex e Vittorio (Amato D’Auria). Scendendo nel dettaglio, la Parisi accetterà di dare una seconda chance al giovane Del Bue.

A tal proposito, la sorella di Mia tornerà a lavorare al Caffè Vulcano. Una notizia, che riempirà di gioia il fidanzato. Proprio quest'ultimo si augurerà di poter trascorrere molto tempo insieme alla fidanzata dopo essere riusciti a riappacificarsi.

Nel frattempo, Otello e Renato Poggi (Marzio Honorato) torneranno a litigare, tanto che Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) deciderà di intervenire, in quanto stanco del clima di tensione venutosi a creare.

In attesa di vedere l'appuntamento in televisione, si ricorda che la soap opera sarà visibile in diretta streaming ma anche in versione on demand su "Rai Play", il portale streaming della tv di Stato.