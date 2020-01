Archiviati i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, i prossimi episodi di Un posto al sole si concentreranno nuovamente sui controversi intrecci sentimentali e lavorativi che hanno fatto della produzione partenopea un vero e proprio punto fermo della programmazione di Rai 3. In particolare, le anticipazioni che vanno da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio si focalizzano su uno dei personaggi più amati della soap: Patrizio Giordano. Il giovane chef riceverà una proposta lavorativa da parte di Arianna e Silvia.

Le due donne, infatti, offriranno al giovane Giordano la possibilità di ricoprire il ruolo di chef al Caffè Vulcano. Un'idea che verrà però osteggiata dalle richieste economiche del ragazzo e dalla volontà di Vittorio di riportare la sua fidanzata Alex al locale.

Il matrimonio tra Serena e Filippo a rischio

Al centro delle prossime puntate di Un posto al sole anche la controversa vicenda che riguarda il soggiorno di Viviana a Napoli. Serena, dopo aver notato il comportamento sospetto del marito, inizierà infatti ad indagare sulla natura della relazione che lo lega alla Carlino.

I crescenti dubbi porteranno dunque la coppia ad affrontare un momento di forte tensione che culminerà in un duro scontro. Le conseguenze della lite non passeranno inosservate alla piccola Irene che inizierà a risentire dello strano rapporto dei genitori. Come se non bastasse, la Cirillo - sempre più pervasa dai dubbi - prenderà un'inaspettata decisione che potrebbe influire negativamente sul matrimonio con il giovane Ferri.

Spoiler Upas: Giulia Poggi sempre più coinvolta da Marcello

L'altro filone che verrà affrontato nei prossimi episodi di Un posto al sole coinvolgerà, invece, Raffaele e Ornella. La coppia proverà in tutti i modi a far riappacificare Renato e Otello, ma una decisione inaspettata del simpatico Testa rischierà di peggiorare ulteriormente la situazione. Novità in vista anche per Marina Giordano.

La donna, da poco tornata a Napoli dopo una visita alla figlia, si getterà totalmente sul lavoro. Insieme a Roberto Ferri, l'imprenditrice dovrà infatti affrontare la crisi economica che sta stravolgendo i bilanci dei cantieri. La situazione prenderà una svolta inaspettata quando la donna comprenderà che il grosso rischio deriva da una società poco trasparente che cercherà di rilevare alcune quote della sua attività. Infine anche la famiglia Poggi attraverserà un periodo di forte stress quando Franco, preoccupato per il benessere psicologico di Bianca, deciderà di affrontare a viso aperto la maestra Gagliardi. Una scelta che Angela contesterà a tal punto da chiedere al marito di scusarsi con l'insegnante della figlia. Giulia, invece, si dimostrerà sempre più coinvolta dall'amicizia virtuale che ha instaurato, ormai da mesi, con il misterioso Marcello.