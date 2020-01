Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, la storica soap opera italiana di grande successo in onda su Rai 3. Tanti i colpi di scena che accadranno nel corso delle puntate in programma dal 27 al 31 gennaio. Angela sarà sempre più preoccupata dal comportamento di sua madre, mentre Filippo si lascerà tormentare dalla gelosia nei confronti di Serena e finirà per rendere la situazione complicatissima.

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole al 31 gennaio: Angela preoccupata per la mamma

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino a venerdì 31 gennaio in televisione, rivelano che per Marina e Fabrizio si presenteranno delle nuove possibilità di vedersi e, quindi, di stare insieme.

Tuttavia la donna sarà molto concentrata a far sì che Roberto Ferri diventi nuovamente suo alleato mentre Fabrizio farà di tutto per riuscire a riconquistare il cuore della donna.

Raffaele, invece, sarà preoccupato per Renato. Il portiere di Palazzo Palladini infatti noterà che Renato, dopo essere stato abbandonato da Nadia e successivamente anche da Otello, cambierà atteggiamento e temerà che possa cadere nel vortice della depressione a causa della solitudine che sta provando in questo periodo.

Occhi puntati anche su Filippo che continuerà ad essere tormentato dalla gelosia e questa situazione lo porterà a prendere una decisione drastica sul suo rapporto con Serena. Angela, invece, continuerà ad essere molto preoccupata per il comportamento di sua mamma mentre Marcello, non contento di quello che ha ottenuto fino a questo momento, continuerà a manipolare Giulia. Ormai, però, la donna è definitivamente caduta nella trappola di Marcello e infatti finirà per aiutarlo nuovamente.

Filippo vuole riconquistare di nuovo Serena

Gli spoiler dei nuovi episodi di Un posto al sole in onda dal 27 al 31 gennaio su Rai 3, inoltre, rivelano che Filippo, malgrado le difficoltà con Serena, crederà di poterla ancora riconquistare. Intanto, però, nel loro rapporto si intrufolerà Leonardo, che ne approfitterà delle crepe tra i due per cercare di far breccia nel cuore della donna. Patrizio, invece, farà di tutto per cercare di aiutare Diego a trovare un nuovo lavoro.

Angela, intanto, oltre ad essere preoccupata per sua mamma lo sarà anche per sua figlia Bianca e la situazione problematica che sta vivendo a scuola. In questi nuovi appuntamenti con la soap opera la donna proverà nuovamente a ricucire il rapporto con la maestra di Bianca e deciderà di andare a parlare anche con il preside della scuola. Sarà la scelta giusta?