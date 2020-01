Le anticipazioni della puntata di Una vita, che andrà in onda domenica 19 gennaio, sono ricche di colpi di scena. In tale episodio, infatti, Inigo e Leonor faranno pace e decideranno di allontanarsi per un po' dal paese. Questa situazione, però, verrà sfruttata da Jordi, il quale ha puntato da tempo la povera Flora. Per tale ragione, consapevole del fatto che rimarrà sola alla Deliciosa, andrà da lei.

Samuel, intanto, farà la proposta di matrimonio a Lucia, ma quest'ultima gli dirà di necessitare di un po' di tempo per riflettere.

L'Alday fingerà di essere comprensivo, ma capirà che dietro queste incertezze si cela Telmo. Per tale ragione incomincerà a mettere in atto un piano per sbarazzarsi di lui definitivamente. Servante, invece, non riuscirà a partire per Cuba a causa di un uragano.

Anticipazioni puntata domenica 19 gennaio: la proposta di Samuel a Lucia

Sarà molto avvincente la trama della puntata di Una Vita di domenica prossima. Servante non riuscirà a capacitarsi di essere stato tradito e lasciato dalla sua donna, per questo vorrà raggiungerla a tutti i costi per poterle parlare da vicino.

Prima di acquistare i biglietti, però, farà una triste scoperta: l'isola è stata attaccata da un uragano, pertanto, il cavaliere non potrà partire così presto come immaginava. Questo, ovviamente, gli genererà un forte turbamento, che l'uomo non esiterà a riversare sulle sue povere domestiche.

Su di un altro versante, invece, Celia e Felipe ormai sono fuori pericolo. Questo spingerà Samuel a fare di nuovo la proposta di matrimonio a Lucia che, tuttavia, mostrerà ancora una volta di essere parecchio titubante sulla vicenda. In realtà la giovane sarà sempre più convinta di provare qualcosa per Padre Telmo, per tale ragione non si sentirà pronta ad accettare la proposta dell'Alday. Quest'ultimo intuirà perfettamente la situazione e farà di tutto per sbarazzarsi del suo rivale.

Inigo e Leonor fanno pace, Jordi approfitta che Flora è sola alla Deliciosa

Inigo e Leonor invece, dopo gli ultimi dissapori che li hanno molto allontanati, riusciranno finalmente a trovare un punto d'incontro. I due approfitteranno della riappacificazione per condividere insieme un piccolo viaggio fuori dal paesino. Jordi, una volta appreso che Flora sarà sola alla Deliciosa, deciderà di rimandare il viaggio che aveva programmato in modo da poterla raggiungere.

Lolita, intanto, sarà ancora tediata da Ceferino. La donna farà di tutto per convincere Casilda ad aiutarla a spezzare la maledizione che la tiene legata al suo conoscente. Celia, infine, incomincerà a vedere in Lucia una luce diversa e questo la spingerà a comprendere che nel cuore di sua cugina, forse, ci sia un altro uomo.