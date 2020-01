Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una Vita', nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5 ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Casilda aiuterà Lolita a rompere la maledizione che la tiene legata a Ceferino. Nel frattempo, scatterà un bacio tra Lucia Alvarado e il sacerdote Telmo Martinez.

Casilda aiuterà Lolita a rompere la maledizione con Ceferino

Il parroco mostrerà a Lucia un catalogo e avverrà una conversazione molto intima tra i due che lascerà perplessa Ursula.

Intanto Ceferino inviterà Lolita al cinema e, con loro, andrà pure Casilda che farà da 'terzo incomodo' per aiutare la sua amica. In particolare, la domestica dovrà fare colpo su Ceferino per rompere l'incantesimo di Cabrahigo. Infatti, Zio Gennaro disse che soltanto il bacio di una vedova potrà sollevare i due ex dall'obbligo di stare ancora insieme.

Lucia e Telmo sempre più vicini

Intanto, Lucia e Telmo ritroveranno la complicità che avevano un tempo e la Alvarado non avrà più alcun dubbio sull'innocenza del parroco riguardo le presunte molestie.

I due ragazzi trascorreranno sempre più tempo insieme e questo farà andare Samuel Alday su tutte le furie. L'ex marito di Blanca sarà molto preoccupato da questa situazione e temerà che Lucia non voglia più sposarlo. Proprio per questo motivo, l'Alday elaborerà un nuovo piano per allontanarli.

Questa vicinanza tra Lucia e il sacerdote sarà sotto gli occhi di tutti e, in particolare, di Ursula che inviterà il sacerdote ad evitare scandali.

Inoltre, poco dopo, Samuel affronterà Telmo e gli dirà di aver notato l'interesse nei confronti della sua donna e gli ricorderà di essere un sacerdote.

Nel frattempo, Jordi sarà sempre più preso da Flora e, per rimanere da solo con lei, regalerà a Liberto e Inigo due biglietti per un incontro di boxe notturno. Ma, nonostante ciò, ci sarà un imprevisto e l'uomo non riuscirà ad avere l'intimità sperata con la donna alla pasticceria Deliciosa.

Bacio appassionato tra il sacerdote e la Alvarado

Celia sarà molto preoccupata perché temerà che sua cugina si sia innamorata dell'uomo sbagliato e racconterà questa sua preoccupazione a Telmo. Proprio per questo motivo, quest'ultimo farà in modo di evitare Lucia.

Intanto, Casilda accetterà di prendere il posto di Lolita all'appuntamento con Ceferino e proverà a farsi baciare, ma quando l'uomo sarà sul punto di cedere farà un passo indietro per rispetto della sua ex e per la tradizione di Cabraigho.

Poco dopo, Lucia troverà la donna del ritratto e deciderà di incontrarla. Poi andrà da padre Telmo e gli racconterà tutto. I due inizieranno a chiacchierare e l'attrazione sarà sempre più forte. Alla fine i due giovani finiranno per baciarsi ma, subito dopo, saranno presi dai sensi di colpa per quanto accaduto.