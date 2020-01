Nei prossimi episodi di Una vita, vedremo una Celia molto diversa dal solito. Le anticipazioni relative alle puntate di febbraio, rivelano che la donna si legherà un po' troppo alla piccola Milagros, in seguito alla morte di Trini. La Alvarez Hermoso arriverà a portarla a casa sua sostenendo che Ramon non sia in grado di darle le cure di cui necessita ed inoltre si scontrerà con Lolita che vorrebbe assumere una balia per nutrire al meglio la piccolina che fa fatica a mangiare e dunque a crescere.

Celia, ad un certo punto, darà l'impressione che stia perdendo il lume della ragione.

Anticipazioni Una vita: Ramon disperato per la morte di Trini

Nei prossimi episodi Una vita assisteremo alla morte di Trini, la quale esalerà l'ultimo respiro nel momento in cui la sua amica Celia non riuscirà a somministrarle il farmaco in grado di bloccare una crisi ipertensiva. La Alvarez Hermoso, poi darà la triste notizia a Ramon scusandosi per non essere riuscita ad evitare la dipartita dell'amica ed inoltre sembrerà legarsi in maniera morbosa alla piccola Milagros.

Don Ramon, invece, farà molta fatica ad avere un rapporto con la figlioletta, in quanto, ogni volta che sarà in sua compagnia, penserà a Trini e si dispererà per averla persa. Lolita ed Antoñito rientreranno in anticipo dal loro viaggio di nozze per cercare di aiutare l'uomo a superare il terribile lutto che lo ha colpito, ma lui si mostrerà molto irascibile ed arriverà ad accusare loro e Fabiana di non essere in grado di prendersi cura della piccola Milagros visto che non sanno farla smettere di piangere.

Una vita, trame: Lolita vuole chiamare una balia, ma Celia si oppone

Le trame Una vita relative alle prossime puntate rivelano che Lolita cercherà un modo per risolvere la difficile situazione che si è venuta a creare. La neo signora Palacios, si renderà conto che la piccola Milagros fa molta fatica ad alimentarsi con cibi già pronti e riterrà che abbia bisogno di latte materno. A questo proposito, la ragazza si consulterà con Fabiana ed insieme decideranno di assumere Fulgencia, una loro conoscente che ha da poco partorito.

Tuttavia, Celia non sarà affatto d'accordo con la proposta di Lolita ed usando i suoi modi gentili, riuscirà a farle cambiare idea ed inoltre deciderà di portare Milagros a casa sua sostenendo che una bambina tanto piccola non può vivere sotto lo stesso tetto di una persona tanto irascibile come Ramon.

Una vita, spoiler: Celia si lega troppo a Milagros

Gli spoiler febbraio di Una vita, riferiscono che Celia dopo aver portato Milagros a casa sua, inizierà a prendersi cura di lei, ma ben presto Lolita noterà che qualcosa non va.

La giovane, infatti, si renderà conto che la bambina non sta crescendo nel modo giusto e così preoccupata, parlerà con suo marito Antoñito, al quale dirà che secondo lei devono assolutamente contattare Fulgencia, in quanto è l'unica che può dare aiuto concreto alla piccola Milagros. Il Palacios junior sarà d'accordo con la consorte e deciderà di andare a parlare con Celia al fine di convincerla ad agire in tale maniera.

Il ragazzo, in realtà, avrà già deciso e si limiterà a comunicarle che presto potrà contare sull'aiuto di una balia. La Alvarez Hermoso che non è mai stata d'accordo con l'idea di Lolita, cercherà inizialmente di opporsi alla decisione dei due giovani, ma poi cederà alle pressioni del Palacios junior. Tuttavia, bisognerà fare molta attenzione alle successive mosse di Celia, la quale con le sue morbose attenzioni nei riguardi della figlia della defunta Trini, darà l'impressione di essere sul punto di perdere completamente il senno.