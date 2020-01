Dopo la pausa natalizia, la soap opera iberica che racconta delle vicende che succedono ad Acacias 38 è ripartita, continuando a far sognare tutti i suoi telespettatori. In questi giorni, nel piccolo quartiere spagnolo che fa da cornice alla soap, si sta vivendo con apprensione la malattia di Celia e Felipe (malattia che li sta portando alla morte) e la coraggiosa decisione del sacerdote del paese, padre Telmo (segretamente innamorato della cugina di Celia, Lucia), che ha voluto entrare nella loro abitazione (posta in quarantena dai medici per l'elevato rischio di contagio) per provare a somministrare loro una cura sperimentale che potrebbe portarli alla guarigione.

Le puntate della settimana fino a venerdì 17 gennaio

Nelle prossime puntate in onda questa settimana, Padre Telmo farà sapere a tutti i vicini che i coniugi Alvarez Hermoso si stanno riprendendo dal virus che li ha colpiti. La riconoscenza ed il coraggio del sacerdote gli permetterà di avvicinarsi a Lucia e di avere la sua stima. Questa circostanza farà ingelosire Samuel che non riuscirà ad accettare che Telmo venga considerato da tutti come un grande eroe. Il ragazzo, inoltre, verrà nuovamente minacciato dall'usuraio Jimeno Batan che gli chiederà di fare pressione per poter sposare Lucia ed arrivare, quindi, alla sostanziosa eredità (al fine di poter pagare il suo debito con lui).

Preoccupato da queste minacce, Samuel deciderà, quindi, di ricordare a Lucia che il parroco di paese avrebbe usato violenza nei suoi confronti (le parole dell'Alday sono mirate solo a far allontanare la ragazza dal sacerdote). Telmo, approfittando invece della nuova vicinanza con l'Alvarado, le chiederà di non accettare la proposta di matrimonio di Samuel. Quest'ultimo, inoltre, proporrà alla ragazza di riprendere le sessioni di restauro di opere antiche, allo scopo di restare da solo con lei: Lucia, però, sarà indecisa.

Rimane ancora aperta, inoltre, la questione del mancato matrimonio tra Lolita e Antonito, cancellato a causa di un uomo giunto da Cabrahigo (il paese natale della ragazza) che sta chiedendo di sposare la donna in ragione di un'usanza del luogo. Lolita e Trini (sua compaesana e futura suocera) decideranno, quindi, di chiedere aiuto allo zio Gennaro, l'uomo più saggio di Cabrahigo.

Nel frattempo, Flora non crederà alle parole del fratello Inigo riguardo alla scatola con molto denaro trovata all'interno del locale: non capirà cosa le stia nascondendo l'uomo. La notizia del tradimento di Paciencia a Cuba, poi, non sembra scalfire il marito Servante che continuerà a credere che la donna tornerà ad Acacias molto presto.