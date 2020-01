Prosegue l'appuntamento con le sorprendenti notizie su Una vita, la TV Soap iberica, che ogni giorno è vista da quasi due milioni di utenti sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate, trasmesse sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Liberto Seler diventerà un aspirante pugile dopo aver ricevuto una proposta di lavoro in seguito al salvataggio di Flora Barbosa. Scendendo nel dettaglio, l'uomo inizierà a partecipare a degli incontri di boxe senza raccontare niente alla moglie, Rosina Rubio.

Una Vita: Liberto inizia a partecipare agli incontri di boxe

Le trame di Una Vita, incentrate sulle puntate in onda nei primi mesi del 2020 si soffermano sulla nuova professione di Liberto. L'uomo, infatti, si darà al pugilato all'oscuro della moglie Rosina (Sandra Marchena).

Tutto inizierà esattamente quando il Seler salverà Flora da un tentato abuso da parte di Jordi Barò a La Deliciosa. Liberto stenderà il malintenzionato con un pugno in pieno volto. A questo punto il nipote di Susana verrà celebrato come un eroe da tutto il vecchio quartiere di Acacias 38, mentre gli organizzatori dei combattimenti di boxe rimarranno affascinati dalla sua bravura.

Di conseguenza gli proporranno di combattere sul ring dopo aver capito la sua abilità nel combattimento. Il marito della Rubio accetterà di provare senza informare la moglie della sua nuova attività. Successivamente il nipote della sarta confesserà ad Inigo di aver avuto un'allettante proposta di lavoro. Ma ecco che il Barbosa non riuscirà a mantenere il segreto a lungo tanto da informare Leonor della grande novità.

Rosina scopre la nuova professione del Seler

Gli spoiler di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la figlia del defunto Maximiliano Hidalgo cercherà di mantenere il segreto sulla nuova professione intrapresa dal Seler. Nonostante ciò Leonor si vedrà costretta a spifferare tutto quando l'aspirante pugile non si presenterà alla cena organizzata da Rosina e Susana in occasione del Capodanno.

A questo punto le due donne, infuriate per il comportamento del congiunto, si precipiteranno in palestra per impedire al nipote di Susana di salire sul ring. Le due donne troveranno Liberto (Jorge Pobes) già impegnato in un incontro di boxe. L'avversario del Seler approfitterà di un suo momento di distrazione per stenderlo al tappeto. In seguito la Rubio prenderà l'avversario a colpi di borsa per difendere il consorte. Per questo motivo Liberto sarà costretto ad appendere i guanti al chiodo. In attesa di vedere questi episodi, si precisa che la soap opera torna domenica 26 gennaio dalle ore 14:10 su Canale 5.