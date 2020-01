Sono sempre più appassionanti, le avventure della soap opera iberica Una vita. Le anticipazioni spagnole delle prossime puntate in onda su Canale 5 svelano che la protagonista Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) avrà un incidente, mentre il Frate Guillermo (Quim Dotras) rimarrà deluso da Telmo Martinez (Dani Tatay). La cugina di Celia scivolerà dalle scale della pasticceria di Inigo e Flora, invece l’anziano mentore verrà a conoscenza tramite il priore Espineira (Josè Luis Martinez) che il suo allievo gli ha mentito.

Una Vita, trame: Lucia accetta di sposare Samuel, Espineira furioso

Non mancheranno di certo momenti ricchi di tensioni, negli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset a febbraio 2020. Dagli spoiler iberici si evince che Antonito e Lolita finalmente dopo essersi sbarazzati di Ceferino, potranno coronare il loro sogno d’amore. Durante i festeggiamenti del lieto evento tenutasi a La Deliciosa, purtroppo ci sarà un imprevisto spiacevole che coinvolgerà Lucia. Tutto avrà inizio quando quest’ultima certa che al fianco di Telmo non avrà nessun futuro, accetterà di sposare Samuel non appena le farà una nuova proposta di nozze.

La ricca ereditiera commetterà un grosso errore a fidarsi del fratello di Diego, poiché vorrà diventare suo marito per risolvere una volta per tutte i debiti contratti con lo strozzino Batan. La decisione della parente di Celia scatenerà la furia del priore Espineira, che intenzionato ad impossessarsi degli averi della fanciulla attenterà alla vita della stessa.

Le nozze di Antonito e Lolita, Guillermo affronta Telmo

La Alvarado nel bel mezzo del ricevimento nuziale di Antonito e Lolita farà una rovinosa caduta a causa di un losco individuo che verserà appositamente del liquido cremoso sulle scale, ma per fortuna si riprenderà in fretta. In seguito Telmo oltre a cercare di convincere la sua amata a non sposare il figliastro di Ursula, farà sapere la verità su Espineira al suo mentore Frate Guillermo.

Quest’ultimo dopo aver ascoltato le parole del suo pupillo affronterà subito il priore, per ricevere le dovute spiegazioni. Tra il confronto tra i due anziani uomini però verrà alla luce la realtà dei fatti, ma soprattutto il vero volto del Martinez. Nello specifico Espineira farà sapere al frate che il parroco di Acacias 38, non è stato del tutto sincero con lui. Guillermo abbastanza amareggiato per essere stato ingannato metterà con le spalle al muro Telmo, che non avrà altra scelta che svelare al suo mentore tutti i delitti commessi da Samuel, compreso il decesso del cocchiere. Infine il crudele gioielliere dopo aver fissato con Lucia la data del loro matrimonio, assicurerà a Jimeno Batan che presto grazie alla fortuna della sua promessa sposa sarà uno degli uomini più ricchi del quartiere.