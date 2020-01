Telmo e Lucia non riusciranno a trovare pace nemmeno nelle prossime puntate di Una vita. Le anticipazioni raccontano infatti che la Alvarado purtroppo si ammalerà e per lei non ci sarà nulla da fare. In questa triste circostanza, il Martinez scoprirà che Mateo, il bambino che credeva fosse di Eduardo, è in realtà suo figlio. Proprio ora che tutto sembrerà perfetto per costruire una famiglia felice.

I pettegolezzi sul conto di Telmo, che passerà tutto il tempo al capezzale della Alvarado, non tarderanno ad arrivare.

Stanco di essere al centro dell'attenzione in una situazione così triste, il Martinez prenderà coraggio e presenterà Mateo a tutta Acacias, deciso a prendersi le responsabilità di padre.

Telmo attende i risultati delle analisi mediche di Lucia

Nuove trame in arrivo nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5. Telmo e Felipe faranno coraggio a Lucia, ricoverata in ospedale dopo il malore che l'ha colpita durante la messa di Eduardo, spirato per mano di Ursula. La Dicenta resterà a casa della Alvarado, così da consolare Mateo che, essendo un bambino molto intelligente, avrà capito che sua madre non sta affatto bene.

Intanto, nel quartierino si svolgerà la messa in commemorazione di Trini e Celia, occasione nella quale Ramon dirà a Carmen di essere disposto a rendere ufficiale la loro storia d'amore. I buoni intenti del Palacios però, verranno fermati dall'arrivo di una lettera per Antonito, capace di cambiare completamente la situazione. Come rivelano le anticipazioni di Una Vita, Lucia riceverà molte visite in ospedale, anche da parte delle pettegole del paesino curiose di scoprire il motivo della presenza di Telmo accanto a lei.

Telmo decide di dire la verità

Le analisi mediche di Lucia arriveranno e saranno un colpo al cuore per Telmo. Purtroppo, la donna è peggiorata e non le rimane molto tempo, visto che è affetta da una pericolosa patologia cardiaca incurabile. Nonostante ciò, la Alvarado pregherà Telmo di starle accanto negli ultimi giorni e soprattutto di prendersi cura di loro figlio. Tra le lacrime, il Martinez le assicurerà di realizzare il suo desiderio.

E sarà così che nelle prossime puntate di Una Vita Telmo presenterà ufficialmente Mateo ai vicini: è il figlio nato dal suo amore con Lucia. Le pettegole non la prenderanno bene, ma al Martinez poco importerà. A dargli il supporto necessario ci saranno Felipe e Ramon che, nel frattempo, si saranno riappacificati tornando ad essere gli amici di un tempo. I due prometteranno a Telmo di aiutarlo a crescere nel migliore dei modi Mateo che, nel frattempo, avrà intuito che sua madre Lucia sta per lasciarlo.