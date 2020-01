Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap che ruota attorno alle vicende ambientate nel condominio di Acacias 38. Gli spoiler delle prossime puntate, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che la serva Agustina dimostrerà di conoscere la verità sulla morte di Fra Guillermo. In particolare, la donna finirà al centro delle minacce di Filo, il delinquente che ha posto fine all'esistenza del mentore di Telmo.

Una Vita: la morte di Fra Guillermo

Le anticipazioni di Una vita, in programma nelle corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Agustina verrà coinvolta nella trama legata alla morte di Fra Guillermo.

Tutto inizierà quando la donna darà l'impressione di nascondere qualcosa al momento dell'arresto di Ursula per l'assassinio dell'anziano frate. A tal proposito, il commissario Mendez svolgerà delle accurate indagini per appurare il vero responsabile del terribile omicidio.

Ma ecco che le colpe ricadranno sulla Dicenta dopo il ritrovamento dell'arma del delitto tra i suoi oggetti personali. Tesi avvalorata dalla scoperta che l'ex educatrice aveva avuto un brutto litigio con Fra Guillermo poche ore prima della sua morte.

La madre di Blanca, infatti, aveva ingiustamente accusato il mentore di spingere Martinez ad abbandonare il sacerdozio. Nonostante questo, il commissario Mendez non crederà che Ursula si sia macchiata di un crimine del genere, tanto da sospettare che Agustina nasconda qualcosa. Per questo motivo, deciderà di interrogarla più volte.

Telmo interroga Agustina

Le trame di Una Vita rivelano che Agustina dimostrerà di sapere la verità.

Nel dettaglio, i telespettatori scopriranno che la serva aveva visto un delinquente, un certo Filo, entrare in chiesa il giorno in cui Fra Guillermo era stato brutalmente ucciso. Tesi avvalorata da un mendicante, il quale racconterà che il sospettato era stato visto aggirarsi per calle Acacias 38. Peccato, che venga ritrovato morto a poche ore dalla deposizione. Nel frattempo, Telmo compierà delle indagini personali, in quanto crede che Ursula sia stata ingiustamente accusata.

Di conseguenza, si recherà a trovarla tutti i giorni in carcere. Poi, cercherà di parlare con Agustina per capire se conosce qualche indizio per la risoluzione del caso. Ma ecco che l'amica di Fabiana si spaventerà moltissimo, tanto che Martinez non riuscirà ad estorcerle una parola di bocca.

Filo minaccia la serva

Ma i problemi per Agustina non termineranno qui. In particolare, la serva sarà agganciata da Filo durante una passeggiata in strada. Qui, il complice di Samuel non esiterà a puntarle un lungo coltello affilato alla gola, intimandole di non raccontare a nessuno quello che sa sulla morte di Fra Guillermo, se non vuole fare la sua stessa fine.

Un incontro, che sconvolgerà la povera donna, che poco dopo racconterà tutto l'accaduto a Fabiana.